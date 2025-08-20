울산 주택사업 경기 두 달 연속 하락
입력 2025.08.20 (11:39) 수정 2025.08.20 (15:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산지역 주택사업 경기전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.
주택산업연구원이 주택 사업자들을 대상으로 조사한 결과 이달 울산의 주택사업 경기전망지수가 80으로 한 달 전에 비해 13.7포인트 떨어졌습니다.
이에 대해 주택산업연구원은 수도권에 대한 강력한 대출 규제 여파로 지난달에 비해 시장이 크게 위축된 데 따른 것으로 분석했습니다.
주택산업연구원이 주택 사업자들을 대상으로 조사한 결과 이달 울산의 주택사업 경기전망지수가 80으로 한 달 전에 비해 13.7포인트 떨어졌습니다.
이에 대해 주택산업연구원은 수도권에 대한 강력한 대출 규제 여파로 지난달에 비해 시장이 크게 위축된 데 따른 것으로 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 주택사업 경기 두 달 연속 하락
-
- 입력 2025-08-20 11:39:32
- 수정2025-08-20 15:35:52
울산지역 주택사업 경기전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.
주택산업연구원이 주택 사업자들을 대상으로 조사한 결과 이달 울산의 주택사업 경기전망지수가 80으로 한 달 전에 비해 13.7포인트 떨어졌습니다.
이에 대해 주택산업연구원은 수도권에 대한 강력한 대출 규제 여파로 지난달에 비해 시장이 크게 위축된 데 따른 것으로 분석했습니다.
주택산업연구원이 주택 사업자들을 대상으로 조사한 결과 이달 울산의 주택사업 경기전망지수가 80으로 한 달 전에 비해 13.7포인트 떨어졌습니다.
이에 대해 주택산업연구원은 수도권에 대한 강력한 대출 규제 여파로 지난달에 비해 시장이 크게 위축된 데 따른 것으로 분석했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.