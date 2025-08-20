울산 주택사업 경기 두 달 연속 하락

동영상 고정 취소

울산지역 주택사업 경기전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.



주택산업연구원이 주택 사업자들을 대상으로 조사한 결과 이달 울산의 주택사업 경기전망지수가 80으로 한 달 전에 비해 13.7포인트 떨어졌습니다.



이에 대해 주택산업연구원은 수도권에 대한 강력한 대출 규제 여파로 지난달에 비해 시장이 크게 위축된 데 따른 것으로 분석했습니다.



