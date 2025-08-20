정치

김 총리 “한일, 상호 협력할 분야 많은 매우 중요한 관계”

입력 2025.08.20 (11:41) 수정 2025.08.20 (11:41)

김민석 국무총리는 한일포럼 참석차 방한한 일본 대표단에 “새로운 정부가 출범하고 한국과 일본이 미래지향적으로 나아가고 있다”고 말했습니다.

김 총리는 오늘 정부서울청사에서 한일포럼 일본 측 대표단과 만나 “양국은 상호 협력할 분야가 많은 매우 중요한 관계로 그런 측면에서 대통령께서도 이번 방일을 결정한 것으로 알고 있다”며 이같이 언급했습니다.

이에대해 일본 측 대표단은 올해 한일포럼 논의 성과를 설명하고 “보다 성숙하고 견고한 미래지향적인 한일관계 구축을 위해 계속 노력해 나갈 것”이라고 화답했습니다.

오는 23일부터 이틀 동안 예정된 이재명 대통령의 방일을 앞두고 우리나라를 방문한 일본 측 대표단은 일한포럼 의장대행인 나가미네 야스마사 전 주한일본대사와 사이토 겐 자유민주당 중의원, 우에다 이사무 공명당 참의원 등으로 구성됐습니다.

한일 민간 고위급 대화 채널인 한일포럼은 1993년 양국 정상 간 합의에 따라 매년 번갈아 개최되고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  김 총리 "한일, 상호 협력할 분야 많은 매우 중요한 관계"
    입력 2025-08-20 11:41:09
    수정2025-08-20 11:41:36
    정치
김민석 국무총리는 한일포럼 참석차 방한한 일본 대표단에 “새로운 정부가 출범하고 한국과 일본이 미래지향적으로 나아가고 있다”고 말했습니다.

김 총리는 오늘 정부서울청사에서 한일포럼 일본 측 대표단과 만나 “양국은 상호 협력할 분야가 많은 매우 중요한 관계로 그런 측면에서 대통령께서도 이번 방일을 결정한 것으로 알고 있다”며 이같이 언급했습니다.

이에대해 일본 측 대표단은 올해 한일포럼 논의 성과를 설명하고 “보다 성숙하고 견고한 미래지향적인 한일관계 구축을 위해 계속 노력해 나갈 것”이라고 화답했습니다.

오는 23일부터 이틀 동안 예정된 이재명 대통령의 방일을 앞두고 우리나라를 방문한 일본 측 대표단은 일한포럼 의장대행인 나가미네 야스마사 전 주한일본대사와 사이토 겐 자유민주당 중의원, 우에다 이사무 공명당 참의원 등으로 구성됐습니다.

한일 민간 고위급 대화 채널인 한일포럼은 1993년 양국 정상 간 합의에 따라 매년 번갈아 개최되고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
서지영
서지영 기자

공지·정정

