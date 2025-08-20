김 총리 “한일, 상호 협력할 분야 많은 매우 중요한 관계”

김민석 국무총리는 한일포럼 참석차 방한한 일본 대표단에 “새로운 정부가 출범하고 한국과 일본이 미래지향적으로 나아가고 있다”고 말했습니다.



김 총리는 오늘 정부서울청사에서 한일포럼 일본 측 대표단과 만나 “양국은 상호 협력할 분야가 많은 매우 중요한 관계로 그런 측면에서 대통령께서도 이번 방일을 결정한 것으로 알고 있다”며 이같이 언급했습니다.



이에대해 일본 측 대표단은 올해 한일포럼 논의 성과를 설명하고 “보다 성숙하고 견고한 미래지향적인 한일관계 구축을 위해 계속 노력해 나갈 것”이라고 화답했습니다.



오는 23일부터 이틀 동안 예정된 이재명 대통령의 방일을 앞두고 우리나라를 방문한 일본 측 대표단은 일한포럼 의장대행인 나가미네 야스마사 전 주한일본대사와 사이토 겐 자유민주당 중의원, 우에다 이사무 공명당 참의원 등으로 구성됐습니다.



한일 민간 고위급 대화 채널인 한일포럼은 1993년 양국 정상 간 합의에 따라 매년 번갈아 개최되고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!