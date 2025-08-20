여수해경, 항만 방호 대테러 훈련 실시
입력 2025.08.20 (11:51)
여수해양경찰서가 을지연습 기간을 맞아 항만 방호와 미확인 선박에 대한 대테러 훈련을 진행했습니다.
여수해경은 여수 여객선 부두와 여수 신항 인근 해상에서 선박 화재와 미확인 선박 추적, 대테러 진압 등 복합 테러 상황을 가장한 실전 훈련을 진행했다고 밝혔습니다.
해경은 다양한 유형의 상황에 대비한 종합 작전 수행 능력의 향상을 위해 유관기관 간 합동 훈련을 지속 시행하고, 빈틈없는 대응 태세를 구축하겠다고 덧붙였습니다.
