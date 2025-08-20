일본, 대미 수출 넉달 연속 감소…7월 10%↓·자동차는 28%↓

미국 관세 정책의 영향 등으로 일본의 대미 수출이 넉 달 연속 감소했다고 교도통신 등이 20일 보도했습니다.



일본 재무성이 이날 발표한 7월 무역통계에 따르면 7월 대미 수출액은 지난해 같은 달 대비 10.1% 감소한 1조7,285억엔(약 16조4천억원)이었습니다.



특히 일본의 주력 수출품인 자동차의 대미 수출액은 28.4% 줄어든 4,220억엔(약 4조원)으로 집계됐습니다.



수출 대수도 3.2% 감소한 12만3,531대였습니다.



니혼게이자이는 "수출액을 대수로 나눈 평균 단가는 26.1% 줄어든 341만엔(약 3,230만원)"이라며 "5개월 연속 지난해 같은 달보다 낮았다"고 전했습니다.



이에 대해 재무성 관계자는 "대형차 수출 대수는 줄었으나, 소형차는 늘고 있다"고 말했으며, 니혼게이자이는 "제조업체가 가격이 낮은 차종을 우선 수출하거나 관세 영향을 줄이기 위해 비용을 흡수하는 등의 대응을 해 왔을 가능성이 있다"고 설명했습니다.



일본은 지난달 미국과 대미 수출 자동차 관세를 기존 27.5%에서 15%로 줄이기로 합의했으나, 실행 시점은 아직 정해지지 않았습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!