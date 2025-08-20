영상K

“올해 취업한 31세 아들”…빈소 찾은 정청래에 유족들의 호소 [지금뉴스]

입력 2025.08.20 (11:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

무궁화호 열차가 철로 점검을 위해 이동하던 근로자들을 잇따라 치면서 2명이 숨지고, 5명이 중경상을 입은 경북 청도 열차 사고.

정청래 민주당 대표와 고용노동부·국토교통부 장관이 어젯밤 빈소를 찾아 유족들을 만났습니다.

아버지는 올해 취직한 30대 아들을 잃었다며 애끓는 심경을 토로했습니다.

[청도 열차 사고 희생자 유족: 다음 주에 서울 전세 얻어서, 대출받아서, 다음 주 토요일날 입주하는데. {95년생?}]

37살 아들을 떠나보낸 또 다른 유족도 "단 한 번도 제 말을 거역한 적이 없는 아들이었다", "일하다가도 사람이 죽을 수 있는지 원통하다"고 말한 거로 전해졌습니다.

대통령이 '산재와의 전쟁'을 선포한 가운데, 정 대표와 장관들은 면목이 없다며 고개를 숙였습니다.

[정청래/더불어민주당 대표: 우리 대통령도 정부도 산업현장에서의 안전을 굉장히 지금 강조하고 있는데 또 이런 일이 발생해서 저희가 면목이 없습니다.]

유족들은 철저한 원인 규명을 호소했습니다.

[청도 열차 사고 희생자 유족: 근데 우리 항상 어디 선로나 어디 작업을 하면 다 알지 않습니까? 그 관계 기관에서 몇 시 어디 작업한다고 그러면 기본적으로. 사실 죽겠습니다. 진짜, 심정이….]

정부는 사고 원인 규명과 함께 담당 공무원을 지정해 유족들과 소통하는 한편, 재발 방지 대책 마련을 약속했습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상편집: 이채원)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “올해 취업한 31세 아들”…빈소 찾은 정청래에 유족들의 호소 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-20 11:59:59
    영상K
무궁화호 열차가 철로 점검을 위해 이동하던 근로자들을 잇따라 치면서 2명이 숨지고, 5명이 중경상을 입은 경북 청도 열차 사고.

정청래 민주당 대표와 고용노동부·국토교통부 장관이 어젯밤 빈소를 찾아 유족들을 만났습니다.

아버지는 올해 취직한 30대 아들을 잃었다며 애끓는 심경을 토로했습니다.

[청도 열차 사고 희생자 유족: 다음 주에 서울 전세 얻어서, 대출받아서, 다음 주 토요일날 입주하는데. {95년생?}]

37살 아들을 떠나보낸 또 다른 유족도 "단 한 번도 제 말을 거역한 적이 없는 아들이었다", "일하다가도 사람이 죽을 수 있는지 원통하다"고 말한 거로 전해졌습니다.

대통령이 '산재와의 전쟁'을 선포한 가운데, 정 대표와 장관들은 면목이 없다며 고개를 숙였습니다.

[정청래/더불어민주당 대표: 우리 대통령도 정부도 산업현장에서의 안전을 굉장히 지금 강조하고 있는데 또 이런 일이 발생해서 저희가 면목이 없습니다.]

유족들은 철저한 원인 규명을 호소했습니다.

[청도 열차 사고 희생자 유족: 근데 우리 항상 어디 선로나 어디 작업을 하면 다 알지 않습니까? 그 관계 기관에서 몇 시 어디 작업한다고 그러면 기본적으로. 사실 죽겠습니다. 진짜, 심정이….]

정부는 사고 원인 규명과 함께 담당 공무원을 지정해 유족들과 소통하는 한편, 재발 방지 대책 마련을 약속했습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상편집: 이채원)
이윤재
이윤재

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”

김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”
당정 “사회 전 분야 AI 대전환”<br>…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작

당정 “사회 전 분야 AI 대전환”…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작
‘7명 사상’ 청도 열차사고…<br>경찰·노동당국 원인 조사

‘7명 사상’ 청도 열차사고…경찰·노동당국 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.