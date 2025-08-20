재난·기후·환경

전국에 폭염…대부분 지역 곳곳 소나기

입력 2025.08.20 (12:00) 수정 2025.08.20 (12:01)

오늘은 전국에 구름이 많은 가운데 무더위가 이어지겠고, 오후까지 대부분 지역에서 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.

소나기 강수량은 중부지방과 호남, 제주, 경남 서부는 5에서 40mm, 경북 남서내륙은 5에서 20mm 정돕니다.

내일은 인천과 경기 북부, 강원 북부, 호남과 경남에 소나기가 오겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울이 31도 등 전국이 30도에서 36도로 어제와 비슷하겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 25도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

오늘 바다의 물결은 남해 동부 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.

더위가 꺾인다는 처서인 이번 토요일 이후에도 무더운 날씨는 계속될 전망입니다.

김정환
김정환 기자

