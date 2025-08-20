차보험금 중 1%는 ‘허위 청구’…지난해 2천억 넘어

가입자에게 지급되는 자동차 보험금 중 1% 정도는 ‘허위 청구’인 것으로 드러났습니다.



금융감독원은 지난해 자동차보험 허위청구금액이 2,087억 원 규모를 기록했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.



지난해 가입자에게 지급된 자동차 보험금 총액이 17조 원 정도로 추정되는 걸 감안하면, 1% 이상이 각종 눈속임과 조작을 동원한 허위 청구였던 셈입니다.



허위청구 금액은 2023년 1,961억여 원이었는데, 1년 사이에 120억 원 넘게 늘었습니다.



허위청구 사례로는 타 보험사로부터 이미 보상을 받았음에도 새로운 파손인 것처럼 보험금을 청구해 수령하거나, 사고로 인해 자신의 휴대전화도 파손된 것처럼 속여 보험금을 수령한 사건 등이 있었습니다.



특히 자동차 정비업체의 권유로 유리막 코팅 등을 이미 한 것처럼 속여 사고 차량의 수리비를 과장 청구한 금액도 연간 80억 원 규모로 발생했습니다.



금감원은 “사고 차량의 수리비를 허위 또는 과장해 보험사에 청구하는 것은 보험사기”라면서, 해당 부당청구액의 일부는 보험사 등에서 환수됐다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 금융감독원 홈페이지 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!