중국, 기준금리 역할 ‘대출우대금리’ 3개월째 동결

중국이 사실상의 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 시장의 예상대로 3개월째 동결했습니다.



20일 중국 인민은행은 일반 대출 기준이 되는 1년물 대출우대금리를 3.0%로, 주택담보대출의 기준 역할을 하는 5년물 대출우대금리를 3.5%로 각각 유지한다고 밝혔습니다.



중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출하고, 인민은행은 이렇게 취합·정리된 대출우대금리를 점검한 뒤 공지합니다.



기준금리가 별도로 존재하지만 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았기 때문에 시중은행들에는 대출우대금리가 사실상 기준금리 역할을 합니다.



중국은 지난해 10월 경기 부양을 위해 대출우대금리 1년물과 5년물을 각각 0.25%포인트씩 인하한 데 이어, 도널드 트럼프 2기 미국 행정부와의 관세 전쟁으로 경기 하방 압력이 커진 지난 5월 추가로 각각 0.1%포인트 내린 바 있습니다.



로이터는 이번 대출우대금리 동결과 관련해 “통화 완화에 의존하기보다는 경제의 특정 부문을 지원하기 위한 목표 지향적 정책을 선호하는 인민은행의 성향을 잘 보여준다”면서 “미국과 중국이 관세 휴전을 90일 연장하기로 합의해 무역 긴장이 완화되면서, 추가 경기 부양에 대한 긴급성도 줄어들었다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



