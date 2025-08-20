서울 양천구 목동 아파트에서 불…소방당국, 진화 중
입력 2025.08.20 (12:04) 수정 2025.08.20 (12:10)
오늘(20일) 오전 11시 45분쯤 서울 양천구 목동의 한 아파트에서 불이 나, 소방당국이 진화 중입니다.
현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐습니다.
[사진 출처 : 시청자 최윤진 제공]
