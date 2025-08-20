KBS 아침프로 노래했던 소녀, ‘케데헌’ OST로 세계 1위한 ‘이재’였다 [이런뉴스]

동영상 고정 취소

2025년 전 세계적 인기몰이 중인 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'의 작곡가 겸 가창자 '이재'.



영화계 거장 배우 신영균의 손녀라는 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 됐는데요.



2011년 1월, 당시 19살 나이에 신영균 선생님과 함께 KBS 아침 방송에 출연하기도 했습니다.



신영균 선생님은 당시 손녀 이재의 가능성을 언급하며 미래를 기대한다고 밝히기도 했습니다.



14년 뒤, 이재는 케데헌 OST로 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트 1위를 석권하는 세계적 스타로 성장했는데요.



할아버지와 함께 KBS 아침방송 '여유만만' 에 출연한 19살 이재 모습, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 김기우)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!