정청래 “청도 열차사고, 면목없어…영남발전특위 조속히 발족”

더불어민주당 정청래 대표가 어제(19일) 경북 청도 경부선 철로에서 작업하고 있던 근로자 7명이 열차에 치여 2명이 숨진 사고와 관련해 ‘면목 없다’며 사과했습니다.



정 대표는 오늘(20일) 경북 경주에서 열린 현장 최고위원회의에서 “상식적으로 생각했을 때 완벽한 인재”라며 “이런 원시적인 사고가 이재명 정부에서 또 발생했다는 것에 대해서 국민 여러분께 죄송하다는 말씀드리고, 저도 개인적으로 면목이 없다”고 말했습니다.



정 대표는 “어젯밤에 두 분의 희생자 빈소를 찾았다”며 “한 사람의 생명이 천하고 우주라고 했는데, 유족 입장에서는 천하가 무너졌고 우주가 무너진 것”이라고 전했습니다.



이어 “집권 여당으로서 이런 부분에 대한 정말 소홀함이 없어야 하겠다고 하는 생각을 했다”며 “어제 현장에 있었던 노동부 장관, 국토부 장관에게도 당부를 드렸다”고 덧붙었습니다.



정 대표는 당내 영남 발전 특별위원회를 조속히 발족시켜 영남 발전 방안을 논의하고 내년 지방선거에도 대비하겠다고 밝혔습니다.



정 대표는 “전당대회 이후에 호남 발전 특위를 만들어서 호남의 발전을 유도하겠다고 했는데, 호남만 발전시키면 되겠느냐”며 “영남의 인재를 발굴하고 육성하고, 지방선거에도 대비하는 가칭 ‘영남 발전 특위’를 사무총장이 고민해달라”고 말했습니다.



이어 “조속한 시일 안에 발족할 수 있도록 경북도당위원장 임미애 의원 등 지역 위원장들이 안을 내주시기 바란다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



