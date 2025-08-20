[기후는 말한다] 폭염에 대청호 녹조 확산…수질관리 ‘비상’

동영상 고정 취소

집중호우 이후 폭염이 이어지면서 충청권의 식수원인 대청호에서 녹조가 급속도로 확산하고 있습니다.



문의와 회남 수역에 발령됐던 조류경보 '관심' 단계가 지난 14일, '경계' 단계로 격상되는 등 특히 상류 지역의 녹조가 심각한 상황입니다.



한국수자원공사는 차단막, 공기 공급장치, 물 순환 장치를 최대한 가동해 확산 방지에 나섰으며 청주시 등 인근 지역도 수질 관리를 강화하고 있습니다.



