손흥민 이적 효과?…토트넘발 연쇄이동에 황희찬 C팰리스 이적설

간판 공격수 손흥민(LAFC)을 떠나보낸 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 빈자리를 메우기 위해 공격적으로 움직이며 구단들의 영입 경쟁에 불을 지핀 가운데, 황희찬(울버햄프턴)의 이적설도 불거지고 있다.



20일(한국시간) 영국 더선은 "올여름 이적 시장이 마감하기 전에 EPL 크리스털 팰리스가 황희찬을 한 시즌 임대로 데려올 계획"이라고 보도했다.



현재 크리스털 팰리스는 토트넘으로부터 선수 영입 제안을 받고 공격형 미드필더 에베리치 에제의 이적을 논의 중이다.



에제는 크리스털 팰리스에서 공격을 이끄는 플레이메이커로 뛰었으며, 손흥민의 공백을 메울 자원으로 토트넘의 주목을 받았다.



주요 공격수를 대체할 이적생을 찾아 나선 크리스털 팰리스는 황희찬에게 눈길을 돌렸다.



황희찬은 2023-2024시즌 공식전 13골 3도움을 기록하며 팀 내 최다 득점을 올리며 활약했지만, 최근 기량이 꺾인 모습으로 팀 내 입지가 줄어들었다.



지난 시즌에는 잦은 부상으로 25경기에만 출전했고, 성적도 2골 1도움에 그쳤다.



크리스털 팰리스는 황희찬을 비롯해 레스터 시티의 빌랄 엘 카누스, 클리프 비뤼허의 크리스토스 촐리스 등을 영입 후보군에 올려놨다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



