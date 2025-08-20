‘금융권 채용 박람회’ 오늘 개막…80개 사 참여
입력 2025.08.20 (12:52) 수정 2025.08.20 (12:54)
오늘부터 이틀간 금융권 80개 사가 참여하는 공동채용 박람회가 동대문디자인플라자에서 열립니다.
올해 9회째를 맞이한 박람회는 은행과 보험, 증권사, 핀테크 등이 참여하고, 모의 면접과 필기시험 관련 특강 등 취업 노하우를 취업 준비생들에게 공유합니다.
특히 12개 은행에서 진행하는 현장 면접의 경우, 우수면접자로 선발되면 채용지원 시 서류전형 면제 혜택이 주어집니다.
