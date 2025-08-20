‘금융권 채용 박람회’ 오늘 개막…80개 사 참여

동영상 고정 취소

오늘부터 이틀간 금융권 80개 사가 참여하는 공동채용 박람회가 동대문디자인플라자에서 열립니다.



올해 9회째를 맞이한 박람회는 은행과 보험, 증권사, 핀테크 등이 참여하고, 모의 면접과 필기시험 관련 특강 등 취업 노하우를 취업 준비생들에게 공유합니다.



특히 12개 은행에서 진행하는 현장 면접의 경우, 우수면접자로 선발되면 채용지원 시 서류전형 면제 혜택이 주어집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!