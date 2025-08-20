‘공사장 추락사’ DL건설 사무실 등 4곳 압수수색

동영상 고정 취소

경기도 의정부시 아파트 공사 현장에서 노동자가 추락해 숨진 사고와 관련해 경찰이 압수수색에 나섰습니다.



경기북부경찰청은 오늘 오전 9시 20분쯤부터 서울 종로구의 DL건설 사무실과 하청업체 등 4곳을 대상으로 압수수색을 진행하고 있습니다.



경찰은 "업무상 과실치사 등 혐의와 관련해 안전조치 이행 여부 등을 확인하기 위한 것"이라고 설명했습니다.



앞서 지난 8일 경기도 의정부시의 아파트 공사 현장에서 재하청업체 소속 50대 노동자가 18미터 아래로 떨어져 숨졌습니다.



