산업장관 “자구노력 먼저…무임승차 단호 대응” 석유화학 재편 자율협약 체결

산업통상자원부가 오늘(20일) 오후 서울 대한상공회의소에서 ‘석유화학산업 재도약을 위한 산업계 사업 재편 자율협약식’을 통해 업계의 사업 재편 의지를 확인하고, 정부의 산업 구조개편 방향을 밝혔습니다.



이 자리에서 김정관 산업통상자원부 장관은 우리 석유화학 산업이 미래 경쟁력을 갖기 위해서는 과감하고 신속한 구조개편만이 유일한 돌파구라고 강조하며, 지금이 아니면 안 된다는 절박한 심정으로 우리 기업들도 사업 재편에 적극 나서줄 것을 당부했습니다.



김 장관은 아울러 ‘선 자구노력- 후 정부지원’의 원칙을 강조하며 자구노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업들 설비 감축의 혜택만을 누리려는 무임승차 기업에는 단호하게 대응할 것이라고 언급했습니다.



석유화학 업계는 산업계 자율컨설팅 결과를 반영해 270만 톤에서 370만 톤 규모의 나프타분해시설 생산설비를 감축하고, 고부가ㆍ친환경 제품으로의 전환에 힘쓰는 한편 지역경제 및 국민경제에 미치는 영향 최소화 등을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.



각 석유화학 기업은 이번 자율 협약을 토대로 설비 감축·고부가 전환을 통한 경쟁력 강화, 재무구조 개선 등을 포함하는 사업 재편계획을 연말까지 마련할 방침입니다.



이번 협약은 석유화학 업계가 그간의 버티기 전략에서 벗어나 자율적으로 선제적 사업 재편 의지를 밝히며 구조개편에 본격 시동을 걸었다는 점에서 큰 의미가 있다고 산업부는 설명했습니다.



정부도 향후 업계가 제출하는 사업 재편계획에 대해 타당성과 각 기업의 자구노력을 종합적으로 검토한 후, 금융, 세제, R&D, 규제 완화 등 지원패키지를 마련해 뒷받침할 예정입니다.



이와 관련해 정부는 앞서 산업경쟁력력강화 관계장관회의를 통해 ▲과잉 설비 감축 및 고부가 스페셜티 제품으로의 전환, ▲재무 건전성 확보, ▲지역경제ㆍ고용 영향 최소화 등을 ‘구조개편 3대 방향’으로 언급한 바 있습니다.



아울러 이에 대한 ‘정부지원 3대 원칙’도 ▲3개 석유화학 산업단지를 대상으로 구조개편 동시 추진, ▲충분한 자구노력 및 타당성 있는 사업 재편계획 마련, ▲정부의 종합 지원 패키지 마련 등으로 확정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



