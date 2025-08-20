배구

배구연맹 상벌위, ‘코치 폭행 혐의’ 김종민 도로공사 감독 징계 결정 보류

입력 2025.08.20 (13:28)

한국배구연맹이 폭행 혐의를 받는 김종민 한국도로공사 감독에 관한 징계 여부를 보류했습니다.

배구연맹은 20일 서울 마포구 연맹 대회의실에서 상벌위원회를 개최한 뒤 “양측이 제출한 자료 및 소명을 통해 면밀히 검토한 결과 판단을 보류하기로 했다”며 “추후 관계 당국의 조사 결과에 따라 상벌위를 재개최할 것”이라고 발표했습니다.

연맹은 “양측의 주장이 상반되고 검찰 조사가 진행 중인 점을 고려했다”고 설명했습니다.

김종민 감독은 지난 2월 직장 내 괴롭힘을 당했다고 주장하는 같은 팀 코치로부터 고소당해 경찰 조사를 받았습니다.

해당 코치는 김 감독이 폭언과 위협적인 행동을 했다고 고소한 뒤 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터에도 신고했습니다.

스포츠윤리센터는 관련 내용을 조사한 뒤 폭행 사실이 인정된다며 연맹에 징계를 요구했습니다.

김 감독은 검찰 조사를 앞두고 있으며, 기소 여부는 조사 결과에 따라 결정될 전망입니다.

김 감독은 오늘 변호인과 함께 상벌위에 출석해 관련 내용을 소명한 가운데, 취재진 질문엔 별다른 입장을 밝히지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김화영
김화영 기자

