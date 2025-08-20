실종됐던 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
입력 2025.08.20 (13:35) 수정 2025.08.20 (14:15)
이태원 참사 현장에 출동한 뒤 우울증 증세를 보인 소방대원이 실종된 지 열흘 만에 숨진 채 발견됐습니다.
인천소방본부는 오늘(20일) 오후 12시 반쯤, 경기도 시흥시의 한 교각 아래에서 실종됐던 모 소방서 소속 30살 A 씨가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.
경찰은 A 씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사하고 있습니다.
A 씨는 2022년 10월 29일 이태원 참사 당시 구조 작업에 투입됐고, 이후 우울증을 앓아 오다 지난 10일 실종됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 실종자 가족 측 제공]
여소연 기자 yeo@kbs.co.kr
-
다만 해당 기사는 댓글을 통해 피해자에 대한 2차 가해 우려가 제기됨에 따라 자체 논의를 거쳐 댓글창을 운영하지 않기로 결정했습니다.
여러분의 양해를 바랍니다.