실종됐던 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

이태원 참사 현장에 출동한 뒤 우울증 증세를 보인 소방대원이 실종된 지 열흘 만에 숨진 채 발견됐습니다.



인천소방본부는 오늘(20일) 오후 12시 반쯤, 경기도 시흥시의 한 교각 아래에서 실종됐던 모 소방서 소속 30살 A 씨가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.



경찰은 A 씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사하고 있습니다.



A 씨는 2022년 10월 29일 이태원 참사 당시 구조 작업에 투입됐고, 이후 우울증을 앓아 오다 지난 10일 실종됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 실종자 가족 측 제공]



