[영상] 남자 농구 안준호 감독 재계약? 새 사령탑?

아시아컵에 출전해 부활의 가능성을 보여준 남자 농구대표팀이 귀국했습니다.



입국장에서는 안준호 감독의 거취가 화두가 됐는데요.



안준호 감독은 재계약 관련 질문에, "귀국하면서 자유로운 영혼이 됐다"며 즉답을 피했습니다.



이와 관련해 이승현이 경유지에서 안준호 감독과 나눈 대화를 공개해 화제가 됐습니다.



이승현은 안준호 감독의 거취 관련 발언을 소개하며, "감독님이 말씀하실 때 찡한 적은 처음이었다"고 말하기도 했습니다.



