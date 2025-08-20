[영상] 문동주 부상·폰세 장염…김서현 심각한 부진

동영상 고정 취소

프로야구 2위 한화가 3연패를 당했습니다.



마무리 투수 김서현이 또 흔들리며 결승점을 허용해 두산에 6대 5로 졌습니다.



한화는 선발 투수 폰세가 장염 증세로 이탈해 있고 문동주는 부상으로 빠졌습니다.



탄탄하던 불펜 박상원과 한승혁도 다소 흔들리고 있는데, 최고 마무리로 군림했던 김서현이 극심한 부진에 빠지면서 위기에 봉착했습니다.



김서현은 8월 평균자책점이 15.88에 이르고 8경기 5.2이닝 10자책점을 기록하고 있습니다.



대안이 필요하다는 지적이 나오지만, 마땅한 마무리 투수가 없다는 것이 한화의 고민입니다.



한승혁과 주현상, 정우주 등이 대안으로 거론됩니다.



그러나 셋 모두 확실한 믿음을 주기에는 부족하다는 지적도 있습니다.



과연 김경문 감독의 선택은 무엇일까요?



김서현을 계속 믿고 갈지, 새로운 선수에게 마무리를 맡길지 관심이 뜨겁습니다.



