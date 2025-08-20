스포츠K

[영상] 문동주 부상·폰세 장염…김서현 심각한 부진

입력 2025.08.20 (14:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로야구 2위 한화가 3연패를 당했습니다.

마무리 투수 김서현이 또 흔들리며 결승점을 허용해 두산에 6대 5로 졌습니다.

한화는 선발 투수 폰세가 장염 증세로 이탈해 있고 문동주는 부상으로 빠졌습니다.

탄탄하던 불펜 박상원과 한승혁도 다소 흔들리고 있는데, 최고 마무리로 군림했던 김서현이 극심한 부진에 빠지면서 위기에 봉착했습니다.

김서현은 8월 평균자책점이 15.88에 이르고 8경기 5.2이닝 10자책점을 기록하고 있습니다.

대안이 필요하다는 지적이 나오지만, 마땅한 마무리 투수가 없다는 것이 한화의 고민입니다.

한승혁과 주현상, 정우주 등이 대안으로 거론됩니다.

그러나 셋 모두 확실한 믿음을 주기에는 부족하다는 지적도 있습니다.

과연 김경문 감독의 선택은 무엇일까요?

김서현을 계속 믿고 갈지, 새로운 선수에게 마무리를 맡길지 관심이 뜨겁습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [영상] 문동주 부상·폰세 장염…김서현 심각한 부진
    • 입력 2025-08-20 14:01:00
    스포츠K
프로야구 2위 한화가 3연패를 당했습니다.

마무리 투수 김서현이 또 흔들리며 결승점을 허용해 두산에 6대 5로 졌습니다.

한화는 선발 투수 폰세가 장염 증세로 이탈해 있고 문동주는 부상으로 빠졌습니다.

탄탄하던 불펜 박상원과 한승혁도 다소 흔들리고 있는데, 최고 마무리로 군림했던 김서현이 극심한 부진에 빠지면서 위기에 봉착했습니다.

김서현은 8월 평균자책점이 15.88에 이르고 8경기 5.2이닝 10자책점을 기록하고 있습니다.

대안이 필요하다는 지적이 나오지만, 마땅한 마무리 투수가 없다는 것이 한화의 고민입니다.

한승혁과 주현상, 정우주 등이 대안으로 거론됩니다.

그러나 셋 모두 확실한 믿음을 주기에는 부족하다는 지적도 있습니다.

과연 김경문 감독의 선택은 무엇일까요?

김서현을 계속 믿고 갈지, 새로운 선수에게 마무리를 맡길지 관심이 뜨겁습니다.
정충희
정충희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
‘서부지법 폭력 난입’ 유리창 깨고 기물 파손한 30대 징역 3년 6개월

‘서부지법 폭력 난입’ 유리창 깨고 기물 파손한 30대 징역 3년 6개월
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.