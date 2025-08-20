“군수가 품질 인증”…보성녹차 심의회 개최

출처 : 보성군 출처 : 보성군

보성군이 '보성녹차 군수품질인증 심의회'를 개최했습니다.이번 심의회는 전문가 9명의 심사위원이 참여해 찻물의 색과 향 등 다섯 가지 항목에 대해 평가를 실시했고, 출품된 25개 제품 가운데 22개 제품이 100점 만점 기준 80점 이상을 획득해 군수품질인증을 교부받았습니다.‘군수품질인증제’는 올해로 시행 17년째를 맞이했으며, 보성에서 생산된 녹차만을 대상으로하고 있고 인증을 통과한 제품은 군수 품질 인증 상표가 부착돼 판매되고 있습니다.