광주

일제강제동원시민모임 “광주·전남 일본군 시설 학술 조사 나서야”

입력 2025.08.20 (14:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


KBS광주방송총국이 광복 80주년을 맞아 단독 기획보도한 '日 군사 요새 추적 서남해안은 전쟁기지였다'와 관련해 일본군 시설에 대한 학술 연구가 필요하다는 주장이 나왔습니다.

강제동원 피해자를 지원하는 일제강제동원시민모임은 오늘(20일) 성명서를 내고 "일본군 시설은 일제의 한반도 침략과 식민통치를 보여주는 직접 증거이자 강제동원 현장"이라며, KBS가 보도한 광주·전남의 일본군 시설을 역사 교육 자원으로 활용될 수 있도록 전라남도와 광주시에 후속 대응을 요청한다"고 밝혔습니다.

시민모임은 "KBS는 신안 용출도, 진도 가사도, 영광 법성포 등 서남해안 및 해안에 인접한 내륙에서 그동안 존재가 확인되지 않았던 다수의 일본군 시설을 처음으로 발굴해 보도했다"면서 "특히 현재의 광주 도심 상무지구에 있었던 옛 광주해군항공기지의 실체 및 광주 도심에서 잇따라 발견된 일본군 시설물의 실체를 확인할 수 있는 자료를 확보한 것은 주목할 만하다"고 밝혔습니다.

또 "KBS는 현재의 5.18기념공원 일대에 대규모 지하 시설이 묻혀 있을 가능성을 제기했다"면서 "일본군이 작성한 당시 지도상에 표시된 것으로 볼 때 규모도 상당하다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "광주·전남에서 발견되고 있는 일본군 시설들이 관심에 멀어진 채 방치되거나, 훼손되고 있다"면서 "전라남도와 광주시가 우리 지역에 산재해 있는 일본군 시설에 대해 전면적인 학술 조사에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일제강제동원시민모임 “광주·전남 일본군 시설 학술 조사 나서야”
    • 입력 2025-08-20 14:22:22
    광주

KBS광주방송총국이 광복 80주년을 맞아 단독 기획보도한 '日 군사 요새 추적 서남해안은 전쟁기지였다'와 관련해 일본군 시설에 대한 학술 연구가 필요하다는 주장이 나왔습니다.

강제동원 피해자를 지원하는 일제강제동원시민모임은 오늘(20일) 성명서를 내고 "일본군 시설은 일제의 한반도 침략과 식민통치를 보여주는 직접 증거이자 강제동원 현장"이라며, KBS가 보도한 광주·전남의 일본군 시설을 역사 교육 자원으로 활용될 수 있도록 전라남도와 광주시에 후속 대응을 요청한다"고 밝혔습니다.

시민모임은 "KBS는 신안 용출도, 진도 가사도, 영광 법성포 등 서남해안 및 해안에 인접한 내륙에서 그동안 존재가 확인되지 않았던 다수의 일본군 시설을 처음으로 발굴해 보도했다"면서 "특히 현재의 광주 도심 상무지구에 있었던 옛 광주해군항공기지의 실체 및 광주 도심에서 잇따라 발견된 일본군 시설물의 실체를 확인할 수 있는 자료를 확보한 것은 주목할 만하다"고 밝혔습니다.

또 "KBS는 현재의 5.18기념공원 일대에 대규모 지하 시설이 묻혀 있을 가능성을 제기했다"면서 "일본군이 작성한 당시 지도상에 표시된 것으로 볼 때 규모도 상당하다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "광주·전남에서 발견되고 있는 일본군 시설들이 관심에 멀어진 채 방치되거나, 훼손되고 있다"면서 "전라남도와 광주시가 우리 지역에 산재해 있는 일본군 시설에 대해 전면적인 학술 조사에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔습니다.
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
‘서부지법 폭력 난입’ 유리창 깨고 기물 파손한 30대 징역 3년 6개월

‘서부지법 폭력 난입’ 유리창 깨고 기물 파손한 30대 징역 3년 6개월
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.