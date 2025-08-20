일제강제동원시민모임 “광주·전남 일본군 시설 학술 조사 나서야”

KBS광주방송총국이 광복 80주년을 맞아 단독 기획보도한 '日 군사 요새 추적 서남해안은 전쟁기지였다'와 관련해 일본군 시설에 대한 학술 연구가 필요하다는 주장이 나왔습니다.강제동원 피해자를 지원하는 일제강제동원시민모임은 오늘(20일) 성명서를 내고 "일본군 시설은 일제의 한반도 침략과 식민통치를 보여주는 직접 증거이자 강제동원 현장"이라며, KBS가 보도한 광주·전남의 일본군 시설을 역사 교육 자원으로 활용될 수 있도록 전라남도와 광주시에 후속 대응을 요청한다"고 밝혔습니다.시민모임은 "KBS는 신안 용출도, 진도 가사도, 영광 법성포 등 서남해안 및 해안에 인접한 내륙에서 그동안 존재가 확인되지 않았던 다수의 일본군 시설을 처음으로 발굴해 보도했다"면서 "특히 현재의 광주 도심 상무지구에 있었던 옛 광주해군항공기지의 실체 및 광주 도심에서 잇따라 발견된 일본군 시설물의 실체를 확인할 수 있는 자료를 확보한 것은 주목할 만하다"고 밝혔습니다.또 "KBS는 현재의 5.18기념공원 일대에 대규모 지하 시설이 묻혀 있을 가능성을 제기했다"면서 "일본군이 작성한 당시 지도상에 표시된 것으로 볼 때 규모도 상당하다"고 덧붙였습니다.그러면서 "광주·전남에서 발견되고 있는 일본군 시설들이 관심에 멀어진 채 방치되거나, 훼손되고 있다"면서 "전라남도와 광주시가 우리 지역에 산재해 있는 일본군 시설에 대해 전면적인 학술 조사에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔습니다.