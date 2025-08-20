문화

마동석 “한국의 색을 입은 독창적 히어로물”…KBS ‘트웰브’ 제작 발표

입력 2025.08.20 (14:33) 수정 2025.08.20 (14:40)

한국의 색을 입은 히어로물 KBS 토일드라마 ‘트웰브’가 베일을 벗었습니다.

KBS는 오늘(20일) 앰버서더 서울 중구의 한 호텔에서 주연 배우 마동석과 박형식 등이 참석한 가운데 KBS 2TV·디즈니플러스 시리즈 ‘트웰브’ 제작발표회를 열었습니다.

■ ‘기획부터 주연까지’ 마동석 표 드라마

주연을 맡은 배우 마동석은 “오래전부터 동양적 색깔이 담긴 히어로물을 해보고 싶었다”며, 이번 12지신을 모티브로 만든 이번 드라마는 한국적 매력을 담은 독창적인 소재라고 작품을 설명했습니다.

특히 마동석은 이번 드라마의 기획 과정에도 직접 참여했습니다.

그는 “한윤선 감독과 초반부터 같이 글을 쓰고 서로 주고받았다”며, 인물들이 워낙 많고, 세계관과 서사를 만드는 데 굉장히 오래 걸렸다고 덧붙였습니다.

■ 화려한 캐스팅…12천사 vs 악마 ‘오귀’

드라마 ‘트웰브’는 화려한 캐스팅으로도 눈길을 끌고 있습니다.

호랑이를 형상화한 천사들의 리더에는 마동석이, 원숭이 원승 역에는 배우 서인국, 용 미르 역에는 이주빈, 개를 묘사한 강지 역에는 강미나가 12천사로 참여했습니다.

또, 이들과 맞서는 까마귀 형상의 악역 오귀 역에는 박형식이, 12천사를 돕는 관리자 마록 역은 성동일이 맡았습니다.

배우 박형식은 각 역할에 잘 어울리는 배우들이 캐스팅됐다며, “저에게 주어진 ‘오귀’는 도전해 보고 싶은 캐릭터”라고 말했습니다.

배우 서인국도 “마동석 선배를 비롯해 모이기 힘든 배우들과 한 작품을 하는 것에 큰 의미가 있었다”고 강조했습니다.

■ KBS 토일 미니시리즈 부활 첫 신호탄

드라마 ‘트웰브’는 12지신을 모티브로 탄생한 12천사가 인간을 지키기 위해 악에 맞서는 판타지물입니다.

‘트웰브’는 오는 23일부터 매주 토·일 밤 9시 20분 KBS 2TV를 통해 방송되며, OTT 디즈니플러스를 통해서도 공개됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

공지·정정

