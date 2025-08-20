문화

‘부처님 이야기’ 창작 뮤지컬 ‘싯다르타’ 11월 인도 진출

입력 2025.08.20 (14:34) 수정 2025.08.20 (14:37)

음악과 춤의 향연으로 부처님의 이야기를 흥미롭게 풀어낸 창작 뮤지컬 ‘싯다르타’가 오는 11월 해외로 진출합니다.

공연 제작사 엠에스엠시는 오는 11월 29일과 30일 이틀간 인도 뉴델리에서 ‘싯다르타’ 공연을 펼친다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

올해 한국과 인도 간 특별 전략적 동반자 관계 10주년을 맞아 더욱 의미가 있는 공연이 되고, 양국의 우정과 문화적 연결고리 역할을 할 것이라고 제작사 측은 설명했습니다.

창작 뮤지컬 ‘싯다르타’는 인류의 스승, 석가모니 부처님의 삶과 사상을 조명한 작품으로 2600년 전 인도 카필라 왕국의 왕자로 태어난 코타마 싯다르타가 출가와 고행을 거쳐 신이 아닌 인간으로 스스로 깨달음을 얻는 과정을 그렸습니다.

앞서 이 작품은 ‘세계 평화와 지속 가능한 발전을 위한 불교의 지혜’를 주제로 베트남 호치민에서 열린 ‘2025 유엔 베삭데이’ 갈라 쇼에 초청돼 지난 5월 5일과 7일 두 차례에 걸쳐 무대를 펼쳤습니다.

[사진 출처 : 엠에스엠시 제공]

김상협
김상협 기자

