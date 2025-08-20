국민의힘 당대표 후보 중 ‘케데헌’ 아는 사람은 누구? [지금뉴스]

동영상 고정 취소

19일 국민의힘 당 대표 후보들의 마지막 TV 토론에서는 선풍적인 인기몰이 중인 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 등장했습니다.



안철수 후보가 먼저 "케데헴(?)이라고 혹시 들어보셨냐"고 질문하자, 김문수 후보는 "저는 좀 잘 모르겠다. 소개해주시죠"라고 답했습니다.



이에 안 후보는 "'선'에 해당되는 걸그룹이 '악'에 해당되는 남성 그룹을 싸워서 이기는 내용"이라며 "그것이 얼마나 유명했던지 애니메이션인데도 불구하고 빌보드 차트 1위까지 올라갔던, 중요한 전기를 마련한 부분"이라고 설명했습니다.



또 "제1 (야)당 대표라면 이 정도의 시대적인 트렌드는 알고 있어야 된다는 뜻에서 말씀 드렸다"고 말했습니다.



김 후보는 "앞으로 우리 안철수 후보께서 그런 것 많이 소개해주시면 저하고 같이도 좀 보고 이렇게 하면 좋겠다"고 말했습니다.



그러자 안 후보는 "사실은 본인이 이런 쪽으로 접촉할 수 있도록 많은 노력을 기울이시면 좋겠다"고 밝혔습니다.



토론 중 나온 두 후보의 '케데헌' 대화, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 홍지윤)



