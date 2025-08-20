경제

‘농어촌 환경·사회·거버넌스(ESG) 실천인증제’ 시행

입력 2025.08.20 (14:50) 수정 2025.08.20 (15:08)

농어촌에 기여한 기업이나 기관에게 혜택을 주는 ESG 실천인증제가 시행됩니다.

농림축산식품부와 해양수산부, 대·중소기업·농어업협력재단은 환경·사회·거버넌스, 이른바 ESG 활동으로 농어촌에 기여한 기업과 기관을 선정해 포상하는 2025년 농어촌 환경·사회·거버넌스(ESG) 실천인정제를 시행한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

농식품부와 해수부, 협력재단은 지난해부터 농어촌 ESG 기여 기업과 기관에 대한 실천인증제를 운영하고 있습니다.

우수 기업·기관에는 인정패와 함께 정부 포상과 동반성장지수 평가 우대, 정책자금 지원 한도와 금리 우대, 농어촌 연계 ESG 종합 상담 등의 혜택을 준다고 설명했습니다.

실천인정제에 참여하고자 하는 기업이나 기관, 단체는 다음달(9월) 19일까지 협력재단에 신청하면 됩니다.

정부는 환경과 사회, 거버넌스 세 분야에서 지표 33개와 가점 항목을 평가해 110점 가운데 80점 이상을 받은 곳을 인증 대상으로 선정할 계획입니다.

자세한 공지사항은 농어촌상생협력기금 홈페이지(www.winwinfund.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

이수연
이수연 기자

