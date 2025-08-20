문화

배우 최정원 “흉기 협박·스토킹 사실 아냐”

입력 2025.08.20 (14:59) 수정 2025.08.20 (15:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최근 스토킹 혐의로 경찰에 입건된 그룹 UN 출신 배우 최정원이 관련 범죄를 저지르지 않았다고 주장했습니다.

최정원은 오늘(20일) SNS에서 “제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹했다는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다”고 해명했습니다.

이어 “저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대돼 발생한 일종의 해프닝”이라고 덧붙였습니다.

그러면서 “오해를 불러일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한번 진심으로 사과드린다”며 “앞으로는 더 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다”고 밝혔습니다.

서울 중부경찰서는 앞서 최정원을 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 입건했으며 사건 경위를 파악 중이라고 밝혔습니다.

지난 2000년 김정훈과 함께 남성듀오 UN으로 데뷔한 최정원은 2005년 팀 해체 이후 KBS 2TV ‘선녀가 필요해’, tvN ‘마이 시크릿 호텔’ 등에 출연하고 솔로 가수로 활동하기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 윌엔터테인먼트 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 배우 최정원 “흉기 협박·스토킹 사실 아냐”
    • 입력 2025-08-20 14:59:19
    • 수정2025-08-20 15:00:45
    문화
최근 스토킹 혐의로 경찰에 입건된 그룹 UN 출신 배우 최정원이 관련 범죄를 저지르지 않았다고 주장했습니다.

최정원은 오늘(20일) SNS에서 “제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹했다는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다”고 해명했습니다.

이어 “저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대돼 발생한 일종의 해프닝”이라고 덧붙였습니다.

그러면서 “오해를 불러일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한번 진심으로 사과드린다”며 “앞으로는 더 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다”고 밝혔습니다.

서울 중부경찰서는 앞서 최정원을 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 입건했으며 사건 경위를 파악 중이라고 밝혔습니다.

지난 2000년 김정훈과 함께 남성듀오 UN으로 데뷔한 최정원은 2005년 팀 해체 이후 KBS 2TV ‘선녀가 필요해’, tvN ‘마이 시크릿 호텔’ 등에 출연하고 솔로 가수로 활동하기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 윌엔터테인먼트 제공]
김혜주
김혜주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국회의장실 “중국, 9월 3일 전승절 행사에 <br>우원식 의장 공식 초청”

[속보] 국회의장실 “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.