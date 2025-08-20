광주

민주노총 광주전남본부 “노조법 2·3조 개정안 즉각 통과시켜야”

입력 2025.08.20 (15:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


노조의 쟁의 행위에 따른 손해배상 청구를 제한하는 등의 내용을 담은 노조법 2·3조 개정안을 두고 노동계가 법안 국회 통과를 촉구했습니다.

민주노총 광주본부는 오늘(20일) 국민의힘 광주시당 당사 앞에서 기자회견을 열고 "국민의힘은 노조법 2·3조 본회의 통과에 즉각 협조하라"고 촉구했습니다.

노조는 "현재 국회에 상정된 노조법 개정안은 노동자 추정 조항, 사내하청에 대한 원청책임 간주 조항, 개인 손해배상 금지 등이 담기지 못한 후퇴·조정된 안"이라며 "그럼에도 국민의힘·경총 등은 노조법 개정안 처리를 반대하고 있다"고 주장했습니다.

그러면서 "노동자들이 불법파업을 저지르면 산업생태계가 파괴되니 손해배상을 없애면 안 된다고 주장하는 경총은 해마다 사업주의 부당노동행위에 대한 형사처벌을 면제해달라고 요구해 왔다"면서 " 노조법 2·3조 개정안에 대한 반대는 권한은 누리면서 책임은 회피하려는 대기업들의 오만"이라고 지적했습니다.

노조법 2· 3조 개정안은 노동조합의 쟁의 행위에 대한 손해배상 청구를 제한하고 노사관계에 있어서 사용자의 범위를 확대하는 것을 골자로 하고 있으며 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 상정을 앞두고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주노총 광주전남본부 “노조법 2·3조 개정안 즉각 통과시켜야”
    • 입력 2025-08-20 15:03:00
    광주

노조의 쟁의 행위에 따른 손해배상 청구를 제한하는 등의 내용을 담은 노조법 2·3조 개정안을 두고 노동계가 법안 국회 통과를 촉구했습니다.

민주노총 광주본부는 오늘(20일) 국민의힘 광주시당 당사 앞에서 기자회견을 열고 "국민의힘은 노조법 2·3조 본회의 통과에 즉각 협조하라"고 촉구했습니다.

노조는 "현재 국회에 상정된 노조법 개정안은 노동자 추정 조항, 사내하청에 대한 원청책임 간주 조항, 개인 손해배상 금지 등이 담기지 못한 후퇴·조정된 안"이라며 "그럼에도 국민의힘·경총 등은 노조법 개정안 처리를 반대하고 있다"고 주장했습니다.

그러면서 "노동자들이 불법파업을 저지르면 산업생태계가 파괴되니 손해배상을 없애면 안 된다고 주장하는 경총은 해마다 사업주의 부당노동행위에 대한 형사처벌을 면제해달라고 요구해 왔다"면서 " 노조법 2·3조 개정안에 대한 반대는 권한은 누리면서 책임은 회피하려는 대기업들의 오만"이라고 지적했습니다.

노조법 2· 3조 개정안은 노동조합의 쟁의 행위에 대한 손해배상 청구를 제한하고 노사관계에 있어서 사용자의 범위를 확대하는 것을 골자로 하고 있으며 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 상정을 앞두고 있습니다.
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청

[속보] 중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.