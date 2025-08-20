방산전시회 ADEX 10월 17일 개막…역대 최다 600개 업체 참여

서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회 2025(ADEX)가 오는 10월 17일부터 24일까지 일산 킨텍스와 성남 소재 서울공항에서 열립니다.



ADEX 공동운영본부는 오늘(20일) 이번 전시회에 35개국에서 600개 업체가 참가해 역대 최대 규모로 개최된다고 밝혔습니다.



ADEX는 국내 방위산업 및 항공우주 제품의 수출 기회 확대와 선진 해외 업체와의 기술교류를 위해 홀수년도 10월에 개최되는 국내 최대 규모의 방위산업·항공우주 전시회입니다.



2023년에 개최된 직전 ADEX에는 34개국에서 550개사가 참여했습니다.



'K-방산'에 대한 관심이 커지면서 ADEX 참가국 및 참가업체가 계속 늘어나는 추세입니다.



일산 킨텍스에 설치되는 올해 ADEX 실내 전시장 면적은 4만 9천㎡로 2023년의 3만 1천㎡보다 58.1%나 늘었습니다.



전시 부스도 2023년 2,260개에서 올해는 2,900개로 28.3%로 증가했습니다.



2,260㎡ 규모로 조성되는 신기술관에서는 재사용 발사체 실물 모형, 첨단 위성 통신, 우주용 탄소섬유, AAM(미래 항공 모빌리티) 실물 기체 등이 전시될 예정입니다.



킨텍스 야외전시장에는 'K-방산' 수출 장비가 전시되며, 우주항공 및 방위산업 관련 약 30개의 세미나도 킨텍스에서 동시 개최됩니다.



서울공항에서는 일반 국민을 대상으로 'ADEX 퍼블릭 데이' 행사가 열립니다.



우리 공군의 블랙이글스와 민간 곡예비행팀의 곡예비행, 국내 생산 최첨단 항공기 시범 비행이 진행되며, 항공기 및 지상장비 탑승 체험, 드론 종합경연대회, 군악대 및 의장대 시범 등 행사도 개최됩니다.



이강희 ADEX 2025 공동운영본부장은 "세계 3대 에어쇼로 발돋움한 서울 ADEX의 국제적 위상이 이번 대회를 계기로 더욱 굳어질 것"이라며 "서울 ADEX를 통해 K-방산의 위상이 더욱 올라가고 방산 수출 증대로 이어지는 선순환이 기대된다"라고 밝혔습니다.



ADEX는 한국우주항공산업협회와 한국방위산업진흥회가 주최·주관하며, 국방부, 산업부, 국토부, 방사청, 우주청, 합동참모본부, 육군, 공군, 해병대 등이 후원합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!