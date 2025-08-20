[맵 브리핑] 체포영장 집행 현장에 백악관 SNS팀 동행한 이유는?

동영상 고정 취소

세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.



오늘 첫 소식은 미국 워싱턴 D.C.로 갑니다.



연방수사국, FBI 요원들이 체포 영장을 집행하는 현장에, 백악관 소속 촬영팀이 등장했습니다.



이 팀이 트럼프 대통령의 치안 치적을 홍보하는 영상을 만들어 논란이 되고 있습니다.



무장한 FBI 요원들이 아파트로 진입해 누군가에게 수갑을 채우고 연행합니다.



지난주 백악관이 공식 소셜미디어 계정에 올린 26초 분량의 영상인데요.



연행된 사람은 지하철역을 순찰하던 세관국경보호국 요원에게 샌드위치를 던진 법무부 직원으로, 체포된 뒤 연방법 위반 중범죄로 기소됐습니다.



현장 영상은 백악관 소셜미디어팀이 촬영했는데요.



당일 FBI 체포조와 줄곧 동행했던 것으로 전해졌습니다.



로이터 통신은 "매우 이례적인 조치"라며 "범죄 수사를 정치적 영향으로부터 차단한다는 법무부의 오랜 규범에 어긋난다"고 지적했는데요.



법률 전문가들은 이런 방식의 체포 장면 촬영이, 미국 수정헌법 제4조를 위반할 가능성이 있다고 지적했습니다.



