[월드 이슈] “이번엔 250%” 부른 트럼프…“비위 맞춰주자” 제약사 속도전

[앵커]



트럼프 미국 대통령과 관세, 그야말로 산 넘어서 산입니다.



최근 의약품 관세를 단계적으로 인상해 결국 최대 250%까지 올리겠다고 공언했는데요.



이 말에 가격 인하에 나선 회사가 있습니다.



월드 이슈 이랑 기자와 함께 알아보겠습니다.



관세 맞기 전에 '일단 가격부터 내리고 보자', 이런 것 같은데 어떤 회사인가요?



[기자]



네, 그 전에 관련 이야기부터 먼저 해볼까요?



일론 머스크 테슬라 CEO, 방송인 오프라 윈프리와 킴 카다시안, 이들의 공통점이 뭘까요?



몇 년 전과 올해 일론 머스크 테슬라 최고경영자 모습을 비교해 보시면요.



살이 많이 빠진 게 보이실 거예요.



한 주사제 덕분인데요.



머스크와 윈프리, 카다시안 방금 언급했던 세 사람 모두 오젬픽을 맞았다고 스스로 밝혔거나 맞았을 것이라는 말이 무성했던 사람들입니다.



오젬픽은 당뇨 치료가 주목적인 주사제인데요.



주 1회 맞는 건데 한 달 치 비용이 약 천 달러, 그러니까 우리 돈 140만 원 정도나 해요.



체중 감량 효과가 큰 것으로 알려지면서 엄청난 가격에도 최근 몇 년간 불티나게 팔리고 있습니다.



그런데 덴마크 제약사 노보노디스크가 자사의 대히트 작 오젬픽의 가격을 확 낮추기로 했습니다.



[앵커]



가격을 낮춘다는 게 회사로서는 쉽지 않은 결정인데, 얼마나 인하했나요?



[기자]



노보노디스크는 오젬픽 값을 무려 절반이나 스스로 깎았습니다.



기존 1천 달러에서 499달러로 인하했습니다.



건강보험이 없는 미국 환자들에게 판매하는 주사제에만 해당합니다.



소비자들은 오젬픽 공식 홈페이지나 이 회사의 직거래 온라인 약국에서 현금으로 할인가에 이 약품을 구매할 수 있습니다.



특히 이 온라인 약국은 처음으로 오젬픽의 가정 배송 서비스도 제공하기로 했는데요.



의약품의 소비자 직접 거래는 백악관이 우선 과제로 추진해 온 사안이기도 합니다.



백악관의 우선 과제다……



'어쩐지'라는 생각이 드시죠?



이렇게 회사가 알아서 먼저 가격을 깎는 일, 좀처럼 없잖아요?



이번에도 트럼프 대통령의 '관세 발언'이 크게 작용했습니다.



트럼프 대통령은 미국에서만 유독 약값이 비싸다면서 가격 안 내리면 관세를 점진적으로 250%까지 받겠다고 했는데요.



지난달 초에는 200% 관세를 물리겠다고 했었는데, 그새 숫자가 더 커진 겁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "하지만 의약품에 대해서는 처음에는 소액의 관세를 부과할 예정이지만 1년, 최대 1년 반 후에는 150%로 인상되고 그다음에는 250%로 인상될 겁니다."]



앞서 지난달에는 노보노디스크를 비롯한 제약사 17곳에 가격을 인하하라는 서한을 보내기도 했습니다.



노보노디스크는 몇 달 전 위고비 가격도 내렸었는데요.



이번엔 오젬픽값도 반토막 내면서 결국 트럼프 압박에 굴복했습니다.



[앵커]



250% 관세 인상이라니, 실제 가능하긴 한 건가요?



왜 이런 주장을 하는 걸까요?



[기자]



아시다시피 트럼프 대통령은 다른 뭔가를 얻어 내려고 할 때 늘 관세를 '압박 카드'로 활용하고 있잖아요?



이번에도 250% 관세를 실제로 받겠다기 보다는, "미국 내 제약 공급망을 회복시키겠다"는 정책 기조를 강화하는 것이 목표로 보입니다.



현재 미국이 수입 의약품에 부과하는 관세는 대체로 15%에서 25% 선인데요.



트럼프 대통령은 제약사들이 미국에서 엄청난 이윤을 뜯어간다고 보고 있거든요.



실제 노보노디스크의 대표적 약품인 오젬픽과 위고비는 2018년 이후 500억 달러의 매출을 올렸는데, 이 매출의 72%가 미국에서 발생했을 정도입니다.



또 미국서 처방 약을 제조하는데 필요한 원료 의약품의 경우 90%가 해외에서 수입됩니다.



비용도 그렇지만 외국에서 공급이 끊어질 경우 큰일이 나겠죠.



그래서 제약사를 압박하는 동시에 이번에 필수 의약품 원료를 6개월 치 비축하라는 지시도 내렸습니다.



[앵커]



그런데 과연 모든 제약사가 트럼프 대통령이 원하는 대로 가격 인하를 할지 모르겠어요?



[기자]



그렇습니다.



약값을 안 내려서 미국 측에서 실제 관세를 물릴 경우 오히려 소비자 가격이 올라가는 아이러니한 상황이 생길 수 있는데요.



그래서 한편으로는 미국 내에 공장 짓고 의약품을 만들라고 요구하고 있습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "처음에는 낮은 관세율을 적용해서 그들이 와서 (공장을) 지을 기회를 주고, 일정 기간이 지나면 매우 높은 관세율을 적용할 겁니다. 미국에 안 지으면 매우 높은 관세를 내야 하는데, 그렇게는 일이 안 될 테니, 그들은 와서 (공장을) 신축하게 될 겁니다."]



잇단 '관세 압박'에 트럼프 대통령의 비위를 맞추고자 움직이는 회사들, 빠르게 늘고 있습니다.



영국계 다국적 제약사 아스트라제네카가 대표적입니다.



2030년까지 미국에 500억 달러, 우리 돈 약 69조 원을 투자하기로 했고요.



스위스의 양대 제약사 로슈는 미국 공장 생산을 늘리겠다, 노바티스는 주요 의약품을 미국에서 100% 생산하겠다며 납작 엎드렸습니다.



하지만 트럼프 대통령이 약값을 내리겠다며 가격 개입이라는 손쉬운 방법을 선택한 것이 언제 부메랑이 돼서 날아올지 모른다는 관측이 많습니다.



영상편집:김주은 추예빈/자료조사:권애림/영상출처:@Sky 뉴스 Australia·@Famous_Entertainment @Oprah (유튜브)



