월드24

[뉴스의 2면] ‘돈 대신 플라스틱 쓰레기로’…따뜻한 한 끼를 결제하는 방법

입력 2025.08.20 (15:32) 수정 2025.08.20 (15:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

극한 폭염 스페인, 역대급 산불에 산티아고 순례길도 일부 폐쇄

극한 폭염 스페인, 역대급 산불에 산티아고 순례길도 일부 폐쇄
[뉴스의 2면] 녹아도 너무 녹은 빙하…이제 원격으로만 관측 가능

[뉴스의 2면] 녹아도 너무 녹은 빙하…이제 원격으로만 관측 가능

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 BBC가 전한 소식입니다.

인도에 쓰레기로 한 끼 식사를 결제할 수 있는 카페가 등장했다고 합니다.

이 카페에선 플라스틱 쓰레기 1kg을 밥, 채소 카레 등이 포함된 식사 메뉴로 교환할 수 있다고 합니다.

인도 중부 차티스가르주의 도시, 암비카푸르는 플라스틱 오염이라는 지구적 재앙을, 빈곤층 식사 지원에 활용해 왔는데요.

2019년 'more the waste, better the taste', '쓰레기가 많을수록 맛은 더 좋아진다'는 슬로건을 내걸고 'the Garbage Cafe', '쓰레기 카페'를 시작했다고 합니다.

쓰레기 카페들은 암비카푸르 시의 위생 예산으로 운영되고, 도심 속 정류장 근처에 위치하고 있는데요.

노숙자 등 저소득층을 대상으로 거리 등지에서 플라스틱 쓰레기를 수거하도록 장려하고, 그 대가로 따뜻한 식사를 제공해, 플라스틱 쓰레기와 기아, 두 가지 문제를 해결할 방법을 찾은 겁니다.

이들이 가져온 플라스틱 쓰레기는 지역 폐기물 수거 센터로 보내지는데요.

현재 암비카푸르에는 20곳의 센터가 있으며, 수거된 폐기물을 60개 이상의 카테고리로 분류해 재활용할 수 있는 자원을 최대한 회수하고 있다고 BBC는 전했습니다.

그래픽:김석훈/자료조사:권애림/영상편집:김주은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] ‘돈 대신 플라스틱 쓰레기로’…따뜻한 한 끼를 결제하는 방법
    • 입력 2025-08-20 15:32:21
    • 수정2025-08-20 15:43:10
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 BBC가 전한 소식입니다.

인도에 쓰레기로 한 끼 식사를 결제할 수 있는 카페가 등장했다고 합니다.

이 카페에선 플라스틱 쓰레기 1kg을 밥, 채소 카레 등이 포함된 식사 메뉴로 교환할 수 있다고 합니다.

인도 중부 차티스가르주의 도시, 암비카푸르는 플라스틱 오염이라는 지구적 재앙을, 빈곤층 식사 지원에 활용해 왔는데요.

2019년 'more the waste, better the taste', '쓰레기가 많을수록 맛은 더 좋아진다'는 슬로건을 내걸고 'the Garbage Cafe', '쓰레기 카페'를 시작했다고 합니다.

쓰레기 카페들은 암비카푸르 시의 위생 예산으로 운영되고, 도심 속 정류장 근처에 위치하고 있는데요.

노숙자 등 저소득층을 대상으로 거리 등지에서 플라스틱 쓰레기를 수거하도록 장려하고, 그 대가로 따뜻한 식사를 제공해, 플라스틱 쓰레기와 기아, 두 가지 문제를 해결할 방법을 찾은 겁니다.

이들이 가져온 플라스틱 쓰레기는 지역 폐기물 수거 센터로 보내지는데요.

현재 암비카푸르에는 20곳의 센터가 있으며, 수거된 폐기물을 60개 이상의 카테고리로 분류해 재활용할 수 있는 자원을 최대한 회수하고 있다고 BBC는 전했습니다.

그래픽:김석훈/자료조사:권애림/영상편집:김주은
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.