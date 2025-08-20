월드24

[월드 플러스] “통째로 이사가요”…113년 된 스웨덴 목조 교회 대규모 이전 작전

입력 2025.08.20 (15:37) 수정 2025.08.20 (15:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] “온몸이 주황색?”…코스타리카서 발견된 희귀 상어 정체는?

[월드 플러스] “온몸이 주황색?”…코스타리카서 발견된 희귀 상어 정체는?
[월드24 날씨] 시리아, 극심한 가뭄으로 식량 위기

[월드24 날씨] 시리아, 극심한 가뭄으로 식량 위기

다음
수많은 구경꾼 사이에 우뚝 서 있는 붉은색 목조 건물.

자세히 보니 고속도로를 가로지르며 건물 한 채가 어디론가 이동합니다.

사실 이 건물은 스웨덴 광산 마을 키루나의 명물인 목조 교회로 지은 지 110년이 훌쩍 넘었는데요.

지하 광산 확장으로 주변 지반이 불안정해지고 싱크홀 우려가 제기되자, 교회를 5km 떨어진 새 부지로 통째로 옮기기로 결정한 겁니다.

무게만 600톤이 넘는 이 교회 건물과 건물 내에 있는 보물들까지 안전하게 옮기기 위해 220여 개의 바퀴가 달린 특수 운반차가 동원됐고 이전 작업에는 이틀 정도가 소요될 예정인데요.

당국에 따르면 이 목조 교회 외에도 10여 채 건물이 더 이전될 계획인데, 여기에 투입되는 비용만 우리 돈으로 1조 원이 넘는다고 합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] “통째로 이사가요”…113년 된 스웨덴 목조 교회 대규모 이전 작전
    • 입력 2025-08-20 15:37:25
    • 수정2025-08-20 15:46:47
    월드24
수많은 구경꾼 사이에 우뚝 서 있는 붉은색 목조 건물.

자세히 보니 고속도로를 가로지르며 건물 한 채가 어디론가 이동합니다.

사실 이 건물은 스웨덴 광산 마을 키루나의 명물인 목조 교회로 지은 지 110년이 훌쩍 넘었는데요.

지하 광산 확장으로 주변 지반이 불안정해지고 싱크홀 우려가 제기되자, 교회를 5km 떨어진 새 부지로 통째로 옮기기로 결정한 겁니다.

무게만 600톤이 넘는 이 교회 건물과 건물 내에 있는 보물들까지 안전하게 옮기기 위해 220여 개의 바퀴가 달린 특수 운반차가 동원됐고 이전 작업에는 이틀 정도가 소요될 예정인데요.

당국에 따르면 이 목조 교회 외에도 10여 채 건물이 더 이전될 계획인데, 여기에 투입되는 비용만 우리 돈으로 1조 원이 넘는다고 합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.