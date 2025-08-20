‘치매 아내’ 머리 둔기로 내려친 70대 남편 자수

80대 치매 아내의 머리를 둔기로 내려쳐 살해하려 한 남편이 경찰에 자수했습니다.



서울 동대문경찰서는 치매 아내를 살해하려 한 70대 남성 A 씨를 살인미수 혐의로 체포해 조사 중이라고 오늘(20일) 밝혔습니다.



A 씨는 어젯밤 8시 40분쯤 동대문구의 한 아파트에서 80대 아내의 머리를 둔기로 두 차례 내리친 혐의를 받습니다.



A 씨는 범행 후 경찰에 자수했으며 현행범 체포됐습니다.



아내는 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위를 파악할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



