프로야구선수협회, 팬들에 SNS 비난 행위 자제 요청

한국프로야구선수협회가 최근 일부 팬들의 선수 개인 소셜미디어를 통한 비난 행위에 대해 공식 성명을 내고 자제를 요청했습니다.



선수협회는 오늘 "최근 일부 팬들이 선수 SNS를 통해 몰지각한 행위를 하고 있다."면서 "선수들을 위축시키고 프로야구 산업 자체를 멍들게 하는 행위로 이는 프로야구 산업 자체를 멍들게 한다."고 밝혔습니다.



이어 "프로야구 성장에 동참해 줄 것을 간절히 호소한다."고 덧붙였습니다.



최근 프로야구 삼성 라이온즈의 외국이 선수 르윈 디아즈가 최근 개인 소셜미디어를 통해 "아내에게 해를 가하겠다는 협박과 반려견들을 독살하겠다는 위협을 받았다. 더는 참지 않겠다."고 밝혔습니다.



이에 앞서 한화 이글스 외국인 선수 와이스의 아내는 거주지에서 알고 지내는 한 팬이 사인 요구 등 집을 방문해 초인종을 누르고 공을 들이미는 행위로 당혹감과 불편함을 호소하는 일도 있었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국프로야구선수협회 제공]



