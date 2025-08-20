국내프로야구

프로야구선수협회, 팬들에 SNS 비난 행위 자제 요청

입력 2025.08.20 (15:58) 수정 2025.08.20 (16:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국프로야구선수협회가 최근 일부 팬들의 선수 개인 소셜미디어를 통한 비난 행위에 대해 공식 성명을 내고 자제를 요청했습니다.

선수협회는 오늘 "최근 일부 팬들이 선수 SNS를 통해 몰지각한 행위를 하고 있다."면서 "선수들을 위축시키고 프로야구 산업 자체를 멍들게 하는 행위로 이는 프로야구 산업 자체를 멍들게 한다."고 밝혔습니다.

이어 "프로야구 성장에 동참해 줄 것을 간절히 호소한다."고 덧붙였습니다.

최근 프로야구 삼성 라이온즈의 외국이 선수 르윈 디아즈가 최근 개인 소셜미디어를 통해 "아내에게 해를 가하겠다는 협박과 반려견들을 독살하겠다는 위협을 받았다. 더는 참지 않겠다."고 밝혔습니다.

이에 앞서 한화 이글스 외국인 선수 와이스의 아내는 거주지에서 알고 지내는 한 팬이 사인 요구 등 집을 방문해 초인종을 누르고 공을 들이미는 행위로 당혹감과 불편함을 호소하는 일도 있었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국프로야구선수협회 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 프로야구선수협회, 팬들에 SNS 비난 행위 자제 요청
    • 입력 2025-08-20 15:58:22
    • 수정2025-08-20 16:01:03
    국내프로야구
한국프로야구선수협회가 최근 일부 팬들의 선수 개인 소셜미디어를 통한 비난 행위에 대해 공식 성명을 내고 자제를 요청했습니다.

선수협회는 오늘 "최근 일부 팬들이 선수 SNS를 통해 몰지각한 행위를 하고 있다."면서 "선수들을 위축시키고 프로야구 산업 자체를 멍들게 하는 행위로 이는 프로야구 산업 자체를 멍들게 한다."고 밝혔습니다.

이어 "프로야구 성장에 동참해 줄 것을 간절히 호소한다."고 덧붙였습니다.

최근 프로야구 삼성 라이온즈의 외국이 선수 르윈 디아즈가 최근 개인 소셜미디어를 통해 "아내에게 해를 가하겠다는 협박과 반려견들을 독살하겠다는 위협을 받았다. 더는 참지 않겠다."고 밝혔습니다.

이에 앞서 한화 이글스 외국인 선수 와이스의 아내는 거주지에서 알고 지내는 한 팬이 사인 요구 등 집을 방문해 초인종을 누르고 공을 들이미는 행위로 당혹감과 불편함을 호소하는 일도 있었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국프로야구선수협회 제공]
박주미
박주미 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

[속보] “중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”

[단독] 성동구청 6·7급 공무원, 허위 초과근무…“1,200만 원 환수 조치”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.