[단독] “부모 학력·자산 총액 적어내라”…민주 평당원 최고위원 지원서류 논란

역사상 첫 평당원 최고위원을 뽑고 있는 더불어민주당이 지원자 부모의 학력과 자산 총액을 기재하라고 요구해 논란이 되고 있습니다.KBS 취재에 따르면, 이달 14일부터 공모 중인 민주당 평당원 최고위원 공모에 지원하려면 '개인별 지원 기록 카드'라는 서류를 필수로 내야 합니다.해당 서류에는당내에선 시대착오적인 공모가 아니냐는 볼멘소리가 나오고 있습니다.국회는 지난 2019년 '채용 절차의 공정화에 관한 법률'을 개정해, 구직자 직계 존비속 및 형제·자매의 학력과 직업, 재산 관련 정보를 회사가 수집하지 못하도록 법으로 정했습니다.한 권리당원은 "줄곧 학벌주의를 타파하겠다고 하는 민주당 정신과는 맞지 않는 것 같다"며 "부모의 최종 학력까지 쓰라고 하니 서류를 낼지 고민 중"이라고 전했습니다.민주당은 정청래 당 대표 공약에 따라 지난 14일부터 오늘까지 평당원 최고위원 후보자 신청을 받습니다.민주당은 3~5인의 최종 후보가 결정되면 다음 달 3일 최종 후보자들의 온라인 토론회 및 합동연설회를 개최할 예정입니다.민주당 측은 해당 서류가 '당규'에 따른 양식이라고 설명했습니다.민주당 관계자는 "해당 서류는 당규에 나와 있는 별지 서류와 동일하다"며 "평당원 최고위원도 당직 및 공직자에 준하는 기준으로 선출하는 것이라, 기존 최고위원과 뽑는 방식을 동일하게 하려고 노력했다"고 설명했습니다.그러면서 "최고위원이라는 자리가 되도록 논란이 없어야 되기 때문에 어쩔 수 없이 (정보를) 상세하게 받고 있었다"며 "정무직 당직자는 월급을 주는 자리가 아니라서, '채용'을 하는 형식은 아니다"라고 해명했습니다.