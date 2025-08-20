IT·과학

유영상 SKT 대표 “연말까지 5천억 매개변수 LLM 출시”

입력 2025.08.20 (16:06) 수정 2025.08.20 (17:38)

유영상 SK텔레콤 대표가 "연말까지 5천억 개의 매개변수를 가진 거대언어모델(LLM)을 출시하겠다"고 밝혔습니다.

SK텔레콤은 앞서 국가 기반 AI 모델 사업의 컨소시엄 중 하나로 선정됐습니다.

유 대표는 오늘 SNS에 "우리의 목표는 사무, 제조, 자동차, 게임, 로봇공학 등 산업 분야에서 혁신적인 변화를 주도하는 것"이라며 이같이 밝혔습니다.

매개변수가 많으면 더 많은 정보를 학습할 수 있어 성능 향상에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다.

그러면서 유 대표는 "우리 컨소시엄은 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타 등 국내 유수 기업과 서울대, 카이스트 등 세계적 명문 대학으로 구성됐다"며 "더욱 특별한 점은 프렌들리AI, 레이블업, 마키나락스, 노타AI, 트웰브랩스 등 K-AI 얼라이언스의 동료들이 프로젝트에 참여한다는 것"이라고 전했습니다.

이어 유 대표는 "대한민국의 모든 사람이 접근할 수 있는 AI 에이전트를 만들어 함께 AI의 미래를 재편하는 것"이라는 비전을 밝히기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

황정호
황정호 기자

