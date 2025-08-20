사회 ‘3대 특검’ 수사

윤석열 전 대통령 측 “감금미수·독직폭행으로 특검 고발할 것”

입력 2025.08.20 (16:09) 수정 2025.08.20 (16:11)

윤석열 전 대통령 변호인단이 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 수사팀을 고발할 예정입니다.

윤 전 대통령 변호인단은 KBS와의 통화에서, 민중기 특검과 문홍주 특검보 등 2명을 직권남용 체포와 직권남용 감금미수, 독직폭행 등 혐의로 서울중앙지검에 오늘(20일) 고발할 예정이라고 밝혔습니다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령이 출석 요구에 거듭 불응하자, 법원에서 체포영장을 발부받아 지난 1일 강제 구인에 나섰지만 실패했습니다.

이에 지난 7일 물리력을 동원해 윤 전 대통령에 대한 2차 체포 영장 집행을 시도했지만, 이 또한 윤 전 대통령의 완강한 저항으로 무산됐습니다.

당시 윤 전 대통령 변호인단은 윤 전 대통령이 허리와 팔 등에 통증을 호소했으며, 물리적 강제력을 행사하는 건 불법이라며 형사 책임을 묻겠다고 예고했습니다.

윤석열 전 대통령 변호인단이 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 수사팀을 고발할 예정입니다.

윤 전 대통령 변호인단은 KBS와의 통화에서, 민중기 특검과 문홍주 특검보 등 2명을 직권남용 체포와 직권남용 감금미수, 독직폭행 등 혐의로 서울중앙지검에 오늘(20일) 고발할 예정이라고 밝혔습니다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령이 출석 요구에 거듭 불응하자, 법원에서 체포영장을 발부받아 지난 1일 강제 구인에 나섰지만 실패했습니다.

이에 지난 7일 물리력을 동원해 윤 전 대통령에 대한 2차 체포 영장 집행을 시도했지만, 이 또한 윤 전 대통령의 완강한 저항으로 무산됐습니다.

당시 윤 전 대통령 변호인단은 윤 전 대통령이 허리와 팔 등에 통증을 호소했으며, 물리적 강제력을 행사하는 건 불법이라며 형사 책임을 묻겠다고 예고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이형관
이형관 기자

기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

