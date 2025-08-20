사회

김포시, “대곶·양촌, 농촌 왕진버스 신청 오는 25일까지 접수”

입력 2025.08.20 (16:30) 수정 2025.08.20 (16:32)

경기 김포시가 의료 접근성이 낮은 농촌지역 주민들을 위한 ‘농촌 왕진버스’ 사업 신청을 오는 25일까지 받는다고 밝혔습니다.

이번 사업은 농림축산식품부 주관으로, NH농협은행 김포시지부, 신김포농협, 김포시 농업정책과, 김포시 보건소가 협력해 추진합니다.

농촌 왕진 버스 대상은 의료기관 방문이 어려운 농촌지역의 고령자, 농업인, 취약계층입니다.

마을 중심지에 임시진료소를 설치하고, 버스로 주민들을 진료소로 이동시켜 양·한방 진료, 검안 및 돋보기 제공, 근골격계 통증 치료 등의 의료서비스를 제공하는 방식입니다.

김포시 보건소의 건강이음 결합 프로젝트(치매검사, 인바디, 질병예방 교육·홍보)도 함께 운영될 예정입니다.

1회차 사업은 지난 6월 9일 진행됐으며, 2회차 사업은 9월 2일 신김포농협 대곶지점에서 대곶·양촌 지역을 대상으로, 3회차는 10월 28일 신김포농협 하성지점에서 하성 주민을 대상으로 추진될 계획입니다.

이번 대곶·양촌 농촌 왕진 버스 진료를 희망하는 지역 주민은 신김포농협 여성복지과(031-961-0355)나 해당마을 이장을 통해 신청할 수 있으며, 마을별 버스 탑승 시간 등 세부 일정은 추후 별도로 안내될 예정입니다.

[사진 출처 : 김포시 제공]

