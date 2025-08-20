사회

가평군, “경기도 기념물 3곳 주변 건축 높이 규제 완화”

입력 2025.08.20 (16:30) 수정 2025.08.20 (16:32)

경기 가평군은 군내 경기도 지정 기념물 3곳의 주변 건축물 최고 높이 제한이 3ｍ씩 상향됐다고 밝혔습니다.

경기도는 최근 유산위원회를 열고 문화재 보호와 지역 개발 간 균형을 고려해 이같이 결정을 내렸습니다.

구역에 따라 기존 5∼8ｍ에서 8∼11ｍ로 높이 규제가 완화됐습니다.

해당 지역은 가평읍 하색리 이방실장군묘, 조종면 대보리 조종암, 상면 태봉리 이정구선생묘 등 3곳 주변으로 총 132필지, 4만 5799㎡입니다.

서태원 군수는 “이번 규제 완화는 문화유산 보존지역 내 사유지 소유주의 재산권을 폭넓게 인정하고 행정적 편의를 제공하기 위한 조치”라고 말했습니다.

