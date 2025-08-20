가평군, “경기도 기념물 3곳 주변 건축 높이 규제 완화”

경기 가평군은 군내 경기도 지정 기념물 3곳의 주변 건축물 최고 높이 제한이 3ｍ씩 상향됐다고 밝혔습니다.



경기도는 최근 유산위원회를 열고 문화재 보호와 지역 개발 간 균형을 고려해 이같이 결정을 내렸습니다.



구역에 따라 기존 5∼8ｍ에서 8∼11ｍ로 높이 규제가 완화됐습니다.



해당 지역은 가평읍 하색리 이방실장군묘, 조종면 대보리 조종암, 상면 태봉리 이정구선생묘 등 3곳 주변으로 총 132필지, 4만 5799㎡입니다.



서태원 군수는 “이번 규제 완화는 문화유산 보존지역 내 사유지 소유주의 재산권을 폭넓게 인정하고 행정적 편의를 제공하기 위한 조치”라고 말했습니다.



