‘너릿재 이웃’ 화순군-광주 동구, 여행상품 공동 개발

출처 : 화순 출처 : 화순

너릿재를 경계로 인접한 화순군과 광주 동구가 지역의 매력을 알리는 세 가지 특화 여행상품을 공동 개발했습니다.1박2일 일정의 이번 상품은 가족 캠핑코스와 야경 관람 그리고 숲속 트레킹 등으로 구성됐습니다. 여행 참가자들이 광주 집결지에 도착하면 차량 이동부터 숙박 예약까지 원스톱으로 지원합니다.화순군과 동구는 다음 달부터 다양한 여행 플랫폼과 여행사를 통해 이번 상품 참여자를 전국 단위로 모집하는 등 본격적인 시범 운영에 들어갑니다.