‘너릿재 이웃’ 화순군-광주 동구, 여행상품 공동 개발
입력 2025.08.20 (16:41)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
출처 : 화순
너릿재를 경계로 인접한 화순군과 광주 동구가 지역의 매력을 알리는 세 가지 특화 여행상품을 공동 개발했습니다.
1박2일 일정의 이번 상품은 가족 캠핑코스와 야경 관람 그리고 숲속 트레킹 등으로 구성됐습니다. 여행 참가자들이 광주 집결지에 도착하면 차량 이동부터 숙박 예약까지 원스톱으로 지원합니다.
화순군과 동구는 다음 달부터 다양한 여행 플랫폼과 여행사를 통해 이번 상품 참여자를 전국 단위로 모집하는 등 본격적인 시범 운영에 들어갑니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘너릿재 이웃’ 화순군-광주 동구, 여행상품 공동 개발
-
- 입력 2025-08-20 16:41:17
너릿재를 경계로 인접한 화순군과 광주 동구가 지역의 매력을 알리는 세 가지 특화 여행상품을 공동 개발했습니다.
1박2일 일정의 이번 상품은 가족 캠핑코스와 야경 관람 그리고 숲속 트레킹 등으로 구성됐습니다. 여행 참가자들이 광주 집결지에 도착하면 차량 이동부터 숙박 예약까지 원스톱으로 지원합니다.
화순군과 동구는 다음 달부터 다양한 여행 플랫폼과 여행사를 통해 이번 상품 참여자를 전국 단위로 모집하는 등 본격적인 시범 운영에 들어갑니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.