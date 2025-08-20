문화

어도어, 이도경 신임 대표 선임…“민희진 여파 정상화 판단”

입력 2025.08.20 (16:42) 수정 2025.08.20 (16:44)

민희진 전 대표 해임 이후 지난해 8월부터 김주영 대표이사 체제로 운영된 뉴진스의 소속사 어도어가 새로운 대표이사를 선임했습니다.

하이브 뮤직그룹 산하 어도어는 오늘(20일) 이도경 부대표를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔습니다.

어도어는 민희진 전 대표 해임 이후 제작과 경영을 분리하고 적절한 인적자원 배치로 조직과 경영을 정상화하기 위해 인사 전문가인 김주영 대표이사를 선임했으며, 그 목적을 달성해 신임 대표이사를 선임했다고 설명했습니다.

이어, 소속 아티스트 활동 지원과 사업 추진이 가능한 운영 체제로 돌입하기 위해 기획사 경영 실무에 정통한 이 신임 대표 선임을 결정했다고 덧붙였습니다.

이도경 어도어 신임 대표는 2019년 하이브(옛 빅히트 엔터테인먼트)에 합류해 하이브의 전사 비전 및 사업 전략을 수립하고 지식재산권(IP) 사업 등 다양한 신사업들을 맡아 진행한 기획사 경영 전문가입니다.

한편, 어도어는 지난 6월 차세대 보이그룹 멤버를 모집하는 글로벌 오디션을 열고 신인 아티스트를 선보이기 위한 준비를 하고 있습니다.

[사진 출처 : 어도어 제공]

