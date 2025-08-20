사회

인천도시공사, 부평 굴포천역 남측 공공주택 복합사업자 재공모

입력 2025.08.20 (16:58) 수정 2025.08.20 (17:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천도시공사는 인천시 부평구 부평동 굴포천역 남측 도심 공공주택 복합 사업자를 재공모한다고 밝혔습니다.

이 사업은 공공분양·자가·임대 등을 합쳐 모두 2천842세대 규모로, 공공과 민간이 함께 하는 리츠(REITs·부동산투자회사) 방식이 적용됩니다.

인천도시공사는 오는 27일 사업설명회를 시작으로 오는 11월 사업신청서 접수하고, 12월 주민 의결을 거쳐 우선협상대상자를 선정한 뒤, 2027년 하반기에 부지 조성 공사를 시작해 2033년 준공할 예정입니다.

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합 사업은 지난해 12월 공모 당시 응모한 사업자가 없어 유찰됐으며, 인천도시공사는 주민대표회와 협의해 공모 조건을 수정할 계획입니다.

인천도시공사는 "우수한 사업자를 선정해 원도심 균형 발전과 원주민 재정착 지원, 양질의 공공주택 공급에 차질이 없게 하겠다"고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인천도시공사, 부평 굴포천역 남측 공공주택 복합사업자 재공모
    • 입력 2025-08-20 16:58:36
    • 수정2025-08-20 17:08:01
    사회
인천도시공사는 인천시 부평구 부평동 굴포천역 남측 도심 공공주택 복합 사업자를 재공모한다고 밝혔습니다.

이 사업은 공공분양·자가·임대 등을 합쳐 모두 2천842세대 규모로, 공공과 민간이 함께 하는 리츠(REITs·부동산투자회사) 방식이 적용됩니다.

인천도시공사는 오는 27일 사업설명회를 시작으로 오는 11월 사업신청서 접수하고, 12월 주민 의결을 거쳐 우선협상대상자를 선정한 뒤, 2027년 하반기에 부지 조성 공사를 시작해 2033년 준공할 예정입니다.

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합 사업은 지난해 12월 공모 당시 응모한 사업자가 없어 유찰됐으며, 인천도시공사는 주민대표회와 협의해 공모 조건을 수정할 계획입니다.

인천도시공사는 "우수한 사업자를 선정해 원도심 균형 발전과 원주민 재정착 지원, 양질의 공공주택 공급에 차질이 없게 하겠다"고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박재우
박재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.