영상K

케데헌에 과몰입한 전세계…‘Korean Food’ 구글 검색 사상 최대 [지금뉴스]

입력 2025.08.20 (17:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적 인기로 K푸드와 화장품, 관광업이 혜택을 볼 거란 기대감이 커지고 있습니다.

20일 구글 검색 트렌드에 따르면, 지난 17일부터 전 세계에서 '한국'(Korea) 검색량은 2022년말 이후 2년 8개월 만에 최대치입니다.

구글에서 '한국' 키워드 검색량은 '케데헌'이 공개된 지난 6월 20일 이후 거의 2배 수준으로 뛰었습니다.

'한국 음식'(Korean Food) 검색량도 사상 최고 수준으로 '케데헌' 공개 후 75% 증가했습니다.

'케데헌'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미, 미라, 조이는 초반부터 순대, 어묵탕, 냉면을 푸짐하게 차려놓고 김밥과 컵라면, 과자를 먹습니다.

루미가 김밥을 통째로 한입에 넣는 모습을 따라 하는 '김밥 챌린지' 영상이 틱톡 등에 잇따라 올라오기도 했습니다.

이미 국내 일부 식품기업은 케데헌 열풍에 올라탔습니다.

농심은 신라면과 새우깡 등 일부 제품의 국내외 포장에 '케데헌' 캐릭터를 적용한 제품을 선보입니다.

'케데헌'에는 북촌 한옥마을을 연상시키는 곳과 남산 타워 등이 주요 배경으로 나오는데, 관광 업계 기대감도 커지고 있습니다.

NH투자증권은 '케데헌'으로 대표되는 한국 소프트파워 확산이 국내 화장품·음식료·엔터테인먼트 종목 주가의 재평가 가능성을 높일 것으로 전망했습니다.

이어 "한류 콘텐츠의 확산은 단순 문화 소비를 넘어 한국 방문 수요를 자극한다"면서 "관광객이 늘어나고 외국인이 화장품을 구매하거나 길거리 음식을 체험하며 소비를 확대할 것"이라고 진단했습니다.

(영상편집: 김채연)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 케데헌에 과몰입한 전세계…‘Korean Food’ 구글 검색 사상 최대 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-20 17:05:33
    영상K
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적 인기로 K푸드와 화장품, 관광업이 혜택을 볼 거란 기대감이 커지고 있습니다.

20일 구글 검색 트렌드에 따르면, 지난 17일부터 전 세계에서 '한국'(Korea) 검색량은 2022년말 이후 2년 8개월 만에 최대치입니다.

구글에서 '한국' 키워드 검색량은 '케데헌'이 공개된 지난 6월 20일 이후 거의 2배 수준으로 뛰었습니다.

'한국 음식'(Korean Food) 검색량도 사상 최고 수준으로 '케데헌' 공개 후 75% 증가했습니다.

'케데헌'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미, 미라, 조이는 초반부터 순대, 어묵탕, 냉면을 푸짐하게 차려놓고 김밥과 컵라면, 과자를 먹습니다.

루미가 김밥을 통째로 한입에 넣는 모습을 따라 하는 '김밥 챌린지' 영상이 틱톡 등에 잇따라 올라오기도 했습니다.

이미 국내 일부 식품기업은 케데헌 열풍에 올라탔습니다.

농심은 신라면과 새우깡 등 일부 제품의 국내외 포장에 '케데헌' 캐릭터를 적용한 제품을 선보입니다.

'케데헌'에는 북촌 한옥마을을 연상시키는 곳과 남산 타워 등이 주요 배경으로 나오는데, 관광 업계 기대감도 커지고 있습니다.

NH투자증권은 '케데헌'으로 대표되는 한국 소프트파워 확산이 국내 화장품·음식료·엔터테인먼트 종목 주가의 재평가 가능성을 높일 것으로 전망했습니다.

이어 "한류 콘텐츠의 확산은 단순 문화 소비를 넘어 한국 방문 수요를 자극한다"면서 "관광객이 늘어나고 외국인이 화장품을 구매하거나 길거리 음식을 체험하며 소비를 확대할 것"이라고 진단했습니다.

(영상편집: 김채연)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.