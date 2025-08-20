케데헌에 과몰입한 전세계…‘Korean Food’ 구글 검색 사상 최대 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적 인기로 K푸드와 화장품, 관광업이 혜택을 볼 거란 기대감이 커지고 있습니다.



20일 구글 검색 트렌드에 따르면, 지난 17일부터 전 세계에서 '한국'(Korea) 검색량은 2022년말 이후 2년 8개월 만에 최대치입니다.



구글에서 '한국' 키워드 검색량은 '케데헌'이 공개된 지난 6월 20일 이후 거의 2배 수준으로 뛰었습니다.



'한국 음식'(Korean Food) 검색량도 사상 최고 수준으로 '케데헌' 공개 후 75% 증가했습니다.



'케데헌'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미, 미라, 조이는 초반부터 순대, 어묵탕, 냉면을 푸짐하게 차려놓고 김밥과 컵라면, 과자를 먹습니다.



루미가 김밥을 통째로 한입에 넣는 모습을 따라 하는 '김밥 챌린지' 영상이 틱톡 등에 잇따라 올라오기도 했습니다.



이미 국내 일부 식품기업은 케데헌 열풍에 올라탔습니다.



농심은 신라면과 새우깡 등 일부 제품의 국내외 포장에 '케데헌' 캐릭터를 적용한 제품을 선보입니다.



'케데헌'에는 북촌 한옥마을을 연상시키는 곳과 남산 타워 등이 주요 배경으로 나오는데, 관광 업계 기대감도 커지고 있습니다.



NH투자증권은 '케데헌'으로 대표되는 한국 소프트파워 확산이 국내 화장품·음식료·엔터테인먼트 종목 주가의 재평가 가능성을 높일 것으로 전망했습니다.



이어 "한류 콘텐츠의 확산은 단순 문화 소비를 넘어 한국 방문 수요를 자극한다"면서 "관광객이 늘어나고 외국인이 화장품을 구매하거나 길거리 음식을 체험하며 소비를 확대할 것"이라고 진단했습니다.



