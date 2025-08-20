경제

“미 관세 부과 후 성장세 주춤” K푸드+ 수출 간담회

입력 2025.08.20 (17:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국의 상호 관세 부과 이후 K푸드 수출 성장세가 주춤한 가운데, 정부가 주요 농식품 수출기업과 간담회를 열었습니다.

농림축산식품부는 오늘(20일) 서울 에이티(aT) 센터에서 케이푸드 플러스(K-푸드+) 수출 확대 추진본부 간담회를 열어, 농식품과 농산업의 수출 상승세를 이어 나갈 방안을 논의했습니다.

오늘 간담회에서 송미령 장관은 "당초 25%로 예고됐던 미국 관세가 15% 수준으로 낮아지긴 했지만, 여전히 수출 환경이 녹록지 않은 상황"이라며 "수출 기업들의 부담을 덜기 위해 정부도 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

또 "케이(K)-푸드 플러스 수출은 국가 브랜드와 이미지 제고에 결정적인 역할"을 한다고 강조했습니다.

농식품부는 이에 따라 수출 기업들의 원료 구매와 시설자금으로 쓸 수 있는 1,660억 원을 지원하고, 농식품 수출 바우처와 환변동 보험의 자부담률 완화 조치를 연장하겠다고 밝혔습니다.

이와 함께 미국을 비롯한 주력 시장에서의 입지 확대와 중동·중남미 등 시장 다변화 노력을 지원하기 위해 대형 유통매장 판촉을 지원하고 재외공관 가운데 거점 공관을 지정해 K푸드 홍보를 강화하겠다고 설명했습니다.

또 10월에는 해외 구매업체(바이어) 초청 상담회(BKF+ : Buy Korean Food+)를 연다고 덧붙였습니다.

오늘 간담회에는 삼양식품과 CJ제일제당, 농심, 빙그레 등 식품 기업과 농기계 업체인 대상, KGC인삼공사와 배·포도 등 수출통합조직 등이 참석했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “미 관세 부과 후 성장세 주춤” K푸드+ 수출 간담회
    • 입력 2025-08-20 17:09:29
    경제
미국의 상호 관세 부과 이후 K푸드 수출 성장세가 주춤한 가운데, 정부가 주요 농식품 수출기업과 간담회를 열었습니다.

농림축산식품부는 오늘(20일) 서울 에이티(aT) 센터에서 케이푸드 플러스(K-푸드+) 수출 확대 추진본부 간담회를 열어, 농식품과 농산업의 수출 상승세를 이어 나갈 방안을 논의했습니다.

오늘 간담회에서 송미령 장관은 "당초 25%로 예고됐던 미국 관세가 15% 수준으로 낮아지긴 했지만, 여전히 수출 환경이 녹록지 않은 상황"이라며 "수출 기업들의 부담을 덜기 위해 정부도 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

또 "케이(K)-푸드 플러스 수출은 국가 브랜드와 이미지 제고에 결정적인 역할"을 한다고 강조했습니다.

농식품부는 이에 따라 수출 기업들의 원료 구매와 시설자금으로 쓸 수 있는 1,660억 원을 지원하고, 농식품 수출 바우처와 환변동 보험의 자부담률 완화 조치를 연장하겠다고 밝혔습니다.

이와 함께 미국을 비롯한 주력 시장에서의 입지 확대와 중동·중남미 등 시장 다변화 노력을 지원하기 위해 대형 유통매장 판촉을 지원하고 재외공관 가운데 거점 공관을 지정해 K푸드 홍보를 강화하겠다고 설명했습니다.

또 10월에는 해외 구매업체(바이어) 초청 상담회(BKF+ : Buy Korean Food+)를 연다고 덧붙였습니다.

오늘 간담회에는 삼양식품과 CJ제일제당, 농심, 빙그레 등 식품 기업과 농기계 업체인 대상, KGC인삼공사와 배·포도 등 수출통합조직 등이 참석했습니다.
이수연
이수연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.