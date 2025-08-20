우원식 국회의장, 싸이에게 ‘특별한 감사’ 인사 [이런뉴스]

동영상 고정 취소

우원식 국회의장이 지난 14일 밤 국회 잔디광장에서 진행된 광복 80년 전야제 '대한이 살았다!'와 관련해, 가수 싸이와 탁현민 연출가에게 감사 인사를 전했습니다.



우 의장은 20일 SNS에 "광복절 전야제를 노개런티로 출연한 싸이 님께 여러분을 대신해 감사 인사를 드렸다"면서 가수 싸이와 함께 찍은 사진을 올렸습니다.



이어 "개런티를 양보해 주신 덕분에 국회는 전야제 무대를 더 멋지게 꾸릴 수 있었다"면서 "탁월한 연출가 탁현민 자문관께도 진심으로 감사드린다"고 썼습니다.



"국회는 이번 전야제의 성공적인 공연을 통해 현장에 입장하신 3만여 분의 국민, 시청하신 많은 국민과 함께 할 수 있어 정말 기뻤다"고 전했습니다.



가수 싸이가 이번 공연을, 출연료를 받지 않는 '노 개런티'로 진행했다는 사실이 알려지면서 화제가 됐는데요.



싸이가 지난 14일 공연에서 직접 이와 관련한 언급을 하기도 했습니다. "개런티를 받지 않았다고 굉장히 화제가 많이 됐는데 사실은 잘못된 얘기"라고 했습니다. "왜냐하면 제가 제 개런티를 불꽃 화약 등 특수 효과들한테 양보한 거기 때문에 여러분들은 좀 더 윤택한 공연을 보실 수가 있겠다"고 말했습니다.



