폭염 속 곳곳 소나기…당분간 무더위 계속

경기와 충청권을 중심으로 폭염경보가 확대됐습니다.



전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.



무더위 속에서도 곳곳에 소나기가 이어지고 있습니다.



내일도 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 북부, 남부지방에 5에서 40mm 정도 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



제주도 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 가끔 비가 내리겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 25도, 부산 26도, 강릉 27도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 32도, 전주 35도 등으로 전국이 30도에서 35도를 나타내겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠고, 바람도 강하게 불겠습니다.



이번 주말과 다음주에도 무더운 날씨가 예상됩니다.



