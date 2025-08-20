경제

포스코, 500억 원 규모 ‘CVC 펀드’ 만들어 벤처 투자

입력 2025.08.20 (17:19) 수정 2025.08.20 (17:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

포스코는 철강 산업의 패러다임 변화에 대응하고 신사업 기회를 확보하기 위해 500억 원 규모의 기업형 벤처캐피털(CVC) 펀드를 결성한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

이번 펀드는 포스코가 400억 원, 포스코기술투자가 100억 원을 각각 출자하며, 오는 29일 결성 총회를 개최할 예정입니다.

포스코 CVC 1호 펀드는 디지털 전환(DX), 에너지 절감, 탄소 저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심기술을 보유한 벤처기업에 집중 투자합니다.

전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자할 예정입니다.

포스코는 투자 대상 회사와 연구개발(R&D)과 실증사업을 공동으로 추진하고, 제품과 기술을 직접 도입하는 등 다양한 협력을 추진할 계획입니다.

펀드 운용은 포스코기술투자가 맡습니다.

포스코는 “CVC 1호 펀드 결성을 통해 인공지능(AI), 에너지 대전환, 탈탄소 등 전략적 연계성이 높은 미래 유망 기술을 보유한 벤처기업과 협력을 강화하고 신성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 포스코, 500억 원 규모 ‘CVC 펀드’ 만들어 벤처 투자
    • 입력 2025-08-20 17:19:24
    • 수정2025-08-20 17:25:44
    경제
포스코는 철강 산업의 패러다임 변화에 대응하고 신사업 기회를 확보하기 위해 500억 원 규모의 기업형 벤처캐피털(CVC) 펀드를 결성한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

이번 펀드는 포스코가 400억 원, 포스코기술투자가 100억 원을 각각 출자하며, 오는 29일 결성 총회를 개최할 예정입니다.

포스코 CVC 1호 펀드는 디지털 전환(DX), 에너지 절감, 탄소 저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심기술을 보유한 벤처기업에 집중 투자합니다.

전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자할 예정입니다.

포스코는 투자 대상 회사와 연구개발(R&D)과 실증사업을 공동으로 추진하고, 제품과 기술을 직접 도입하는 등 다양한 협력을 추진할 계획입니다.

펀드 운용은 포스코기술투자가 맡습니다.

포스코는 “CVC 1호 펀드 결성을 통해 인공지능(AI), 에너지 대전환, 탈탄소 등 전략적 연계성이 높은 미래 유망 기술을 보유한 벤처기업과 협력을 강화하고 신성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.