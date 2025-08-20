포스코, 500억 원 규모 ‘CVC 펀드’ 만들어 벤처 투자

포스코는 철강 산업의 패러다임 변화에 대응하고 신사업 기회를 확보하기 위해 500억 원 규모의 기업형 벤처캐피털(CVC) 펀드를 결성한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.



이번 펀드는 포스코가 400억 원, 포스코기술투자가 100억 원을 각각 출자하며, 오는 29일 결성 총회를 개최할 예정입니다.



포스코 CVC 1호 펀드는 디지털 전환(DX), 에너지 절감, 탄소 저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심기술을 보유한 벤처기업에 집중 투자합니다.



전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자할 예정입니다.



포스코는 투자 대상 회사와 연구개발(R&D)과 실증사업을 공동으로 추진하고, 제품과 기술을 직접 도입하는 등 다양한 협력을 추진할 계획입니다.



펀드 운용은 포스코기술투자가 맡습니다.



포스코는 “CVC 1호 펀드 결성을 통해 인공지능(AI), 에너지 대전환, 탈탄소 등 전략적 연계성이 높은 미래 유망 기술을 보유한 벤처기업과 협력을 강화하고 신성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



