경제

공정위, 하도급대금 안 준 계담종합건설 제재

입력 2025.08.20 (17:19) 수정 2025.08.20 (17:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

계담종합건설이 하도급 업체에 대금과 이자를 주지 않았다가 공정거래위원회 제재를 받게 됐습니다.

공정위는 계담종합건설의 하도급법 위반 혐의에 대금 지급 명령 등 시정명령을 부과하기로 했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

계담종합건설은 지난해 매출 351억 원을 올린 경남 양산시의 건설사입니다.

이 회사는 2022년 5월 하도급 업체에 가구와 주방가전 제작을 위탁한 뒤 대금 26억 4,880만 원 중 5억 4,704만 원을 주지 않은 혐의를 받습니다.

이미 지급한 대금 중 일부는 목적물을 수령한지 60일이 지나고 주면서, 하도급법이 정한 지연이자 647만 원을 지급하지 않은 혐의도 있습니다.

계담종합건설은 공사 발주자로부터 기성금과 준공금을 받지 못해서라고 항변했지만 받아들여지지 않았습니다.

공정위는 "발주자와 원사업자 간의 도급계약은 하도급계약과는 별도 계약이므로 도급공사 대금 미수령을 사유로 하도급 공사 대금을 유보하거나 면제할 수 없다는 점을 명확히 했다"고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 공정위, 하도급대금 안 준 계담종합건설 제재
    • 입력 2025-08-20 17:19:29
    • 수정2025-08-20 17:26:12
    경제
계담종합건설이 하도급 업체에 대금과 이자를 주지 않았다가 공정거래위원회 제재를 받게 됐습니다.

공정위는 계담종합건설의 하도급법 위반 혐의에 대금 지급 명령 등 시정명령을 부과하기로 했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

계담종합건설은 지난해 매출 351억 원을 올린 경남 양산시의 건설사입니다.

이 회사는 2022년 5월 하도급 업체에 가구와 주방가전 제작을 위탁한 뒤 대금 26억 4,880만 원 중 5억 4,704만 원을 주지 않은 혐의를 받습니다.

이미 지급한 대금 중 일부는 목적물을 수령한지 60일이 지나고 주면서, 하도급법이 정한 지연이자 647만 원을 지급하지 않은 혐의도 있습니다.

계담종합건설은 공사 발주자로부터 기성금과 준공금을 받지 못해서라고 항변했지만 받아들여지지 않았습니다.

공정위는 "발주자와 원사업자 간의 도급계약은 하도급계약과는 별도 계약이므로 도급공사 대금 미수령을 사유로 하도급 공사 대금을 유보하거나 면제할 수 없다는 점을 명확히 했다"고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.