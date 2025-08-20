국제

“푸틴·모디, 올해 안에 회담”…러 “원유는 계속 수출”

입력 2025.08.20 (17:23) 수정 2025.08.20 (17:26)

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 올해 안에 뉴델리에서 회담할 예정이라고 로이터 통신이 주인도 러시아대사관 관계자를 인용해 현지 시각 20일 보도했습니다.

보도에 따르면 푸틴 대통령은 올해 말 이전 뉴델리를 방문해 모디 총리와 만날 예정입니다.

다만 양국 정상의 뉴델리 회담 날짜는 구체적으로 알려지지 않았습니다.

앞서 푸틴 대통령은 지난 18일 모디 총리에게 전화를 걸어 지난 15일 미국 알래스카에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 결과를 공유했습니다.

현재 인도는 러시아산 원유 수입을 이유로 미국의 보복성 관세 압박을 받고 있습니다.

미국은 지난 4월 인도에 국가별 관세(상호 관세) 26%를 부과했고, 이후 양국은 5차례 협상했으나 미국산 농산물 등에 부과하는 관세 인하와 러시아산 원유 구매를 인도가 중단하는 문제를 놓고 이견을 보여 합의하지 못했습니다.

트럼프 대통령은 인도와 러시아의 석유 거래를 강하게 비판하면서 기존보다 1% 낮춘 상호 관세 25%에 25%를 더한 총 50% 관세를 오는 27일부터 인도산 제품에 부과하겠다고 밝혔습니다.

그러나 러시아는 미국의 관세 압박에도 인도에 원유를 계속 수출하겠다는 입장입니다.

로만 바부쉬킨 주인도 러시아대사관 대사대리는 이날 기자회견에서 “(우리는) 매우 특별한 체계를 갖고 있다”며 인도에 수출하는 (러시아) 원유량을 계속 같은 수준으로 유지할 것이라고 덧붙였습니다.

주인도 러시아대사관은 또 러시아산 원유는 경쟁력이 높아 다른 대안이 없다며 인도에 러시아산 원유를 사지 말라고 하는 압력은 정당화될 수 없다고 강조했습니다.

로이터는 또 러시아가 조만간 인도·중국과 3국 정상회담을 열기를 희망한다고 보도했습니다.

인도는 최근 미국과 관계가 악화하자 러시아·중국과 협력을 강화하고 있습니다.

러시아는 3년 넘게 전쟁 중인 우크라이나와 휴전하라는 압박을 트럼프 대통령으로부터 받고 있고, 중국도 인도와 마찬가지로 미국과 관세 협상에서 어려움을 겪고 있습니다.

모디 총리는 최근 인도를 방문한 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 회담했고, 이달 31일 개막하는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석하기 위해 7년 만에 중국을 방문할 예정입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

